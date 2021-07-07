إيطاليا تقصي إسبانيا بركلات الترجيح وتبلغ نهائي يورو 2020

أقصى المنتخب الإيطاليا نظيره الإسباني من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد التغلب عليه في ركلات الترجيح، ليبلغ الدور النهائي من البطولة.

ولجأ المنتخبان الإيطالي والإسباني إلى ركلات الترجيح بعد التمديد إثر تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي من مواجهتهما في نصف نهائي من بطولة كأس أوروبا لكرة القدم على ملعب ويمبلي، الثلاثاء.

وتقدمت إيطاليا عن طريق لاعب يوفنتوس فيديريكو كييزا (60)، فيما أدركت إسبانيا التعادل عن طريق زميله في نادي السيدة العجوز ألفارو موراتا (80).

وتلتقي إيطاليا في المباراة النهائية الأحد مع المنتصر من مواجهة إنجلترا والدنمارك، الأربعاء.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تبلغ فيها إيطاليا المباراة النهائية بعد عام 1968، عندما أحرزت لقبها الوحيد على حساب يوغوسلافيا، قبل أن تخسر نهائي عام 2000 أمام فرنسا بالهدف الذهبي، ثم أمام إسبانيا في نهائي نسخة عام 2012.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 33 مباراة من دون خسارة، في حين خرج المنتخب الإسباني حامل اللقب 3 مرات (رقم قياسي بالتساوي مع ألمانيا)، والذي خاض الوقت الإضافي للمرة الثالثة توالياً في الأدوار الإقصائية من هذه البطولة من دون أن يخسر أي مباراة في الوقتين الأصلي أو الإضافي.

لكن "لا روخا" دفع هذه المرة ثمن ركلات الترجيح التي ابستمت له في الدور السابق ضد سويسرا.