طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مطار أربيل شمالي العراق

استهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخّخة، ليلة الأربعاء، مطار أربيل الدولي الذي تقع على مقربة منه القنصلية الأميركية في عاصمة إقليم كردستان العراق، من دون أن يُسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، وفق ما أعلنت سلطات الإقليم.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة مفخخة، وقد سقطت خارج أسوار المطار الذي يضم قاعدة عسكرية أميركية، مؤكدا أنه لا توجد أي خسائر.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، جيسيكا ماكنولتي، إن التقارير الأولية تشير إلى عدم حدوث أضرار مادية أو إصابات أو وفيات من جراء الهجوم الصاروخي في مدينة أربيل.

ودوت صفارات الإنذار في القنصلية الأميركية في مدينة أربيل على إثر الهجوم. وتعرض مطار أربيل لهجمات عدة في الآونة الأخيرة من جماعات مسلحة موالية لإيران.

وجاء الهجوم بعد يوم من هجمات بصواريخ وطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أميركية، والسفارة الأميركية في بغداد.