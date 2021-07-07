وزارة الحج وإطلاق منصة عونا التطوعية وخطوات الغاء حجز الحج قبل دفع المبلغ المخصص للحملة

في إطار ما تقوم به وزارة الحج خلال هذه الآونة لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام فقد خصصت وزارة الحج والعمرة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام على موقعها الالكتروني منصة لبرنامج “كن عونًا” ، كمبادرة تطمح للاستفادة من جهود المتطوعين وضمان جودة الخدمات التطوعية للحجاج، وذلك دعماً للقطاع الغير ربحي ضمن مستهدفات رؤية الملكة 2030،وتعمل المنصة على اتاحة فرصة للراغبين فى العمل التطوعي لخدمة الحجيج.

منصة كون عونا لخدمة الحجيج مشاركة اجتماعية:

ونذكر أن برنامج “كن عوناً” يعتبر أحد أهم برامج الخدمة المجتمعية تحت إشراف الوزارة، حيث يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف وأهمها رؤية المملكة في 2030، بالإضافة إلى تنظيم وتقنين المشاركة الاجتماعية في موسم الحج من خلال آلية معتمدة للتنسيق بين القوى التطوعية والجهات المعنية، والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى قياس أداء وفعالية الجهود التطوعية وفق معايير واضحة ومدروسة ومحددة ، فضلاً عن تنويع الأساليب التنظيمية التطوعية المقدمة من وزارة الحج والعمرة بما يواكب أهم وأبرز التطورات واستخدام التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، ومن الجدير بالذكر فقد أوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن المتطوعين سيكون تواجدهم في المواقع التابعة للوزارة بمكة المكرمة التي تتطلب خدمات وتسهيلات للحجاج، لتقديم خدمات تشمل الاستقبال والتوديع ، والتطوع البيئي ، والإرشاد والتوجيه ، والتطوع الصحي ، والترجمة.

وزارة الحج ومنصة كون عونا منظومة متكاملة:

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعمل وفقاً لآلية ومنظومة تسير بشكل منتظم تهدف إلى العمل التطوعي في قطاع الحج عبر المنصة، حيث إنها تعمل على تنظيم سير عمل الفرق التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن ، ومبادرة متكاملة للاستثمار في طاقات الشباب ليكونوا عوناً لضيوف الرحمن، وسنداً للجهات ذات العلاقة ، بقيم إسلامية تحمل معنى المسؤولية ، وذلك عبر إيجاد بيئة محفزة لتحمل المسؤولية والإبداع ، والتوظيف الأمثل للشراكات المجتمعية ، حيث أشار معاليه إلى أن البرنامج يسعى للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن والتمكن من قياس أداء وفعالية الجهود التطوعية وفق معايير واضحة ، مدروسة ومحددة وتطوير وتنويع الأساليب التنظيمية التطوعية المقدمة من وزارة الحج والعمرة بما يواكب أهم وأبرز التطورات التكنولوجية واستخدام التقنيات الحديثة إضافة لتجويد عمل المتطوعين بما يضمن رفع كفاءة التطوع في خدمة ضيوف الرحمن.

خطوات لإلغاء حجز الحج قبل دفع المبلغ المخصص للحملة:

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن هناك 4 خطوات لإلغاء الحجز، قبل دفع المبلغ المخصص للحملة ضمن حجز حجاج الداخلـ، وقد اعلنت الوزارة، عبر حسابها بموقع تويتر، أنه يتم أولًا من القائمة الرئيسية في الصفحة الأولى والخطوات كالتالي من خلال الرابط الرسمي لوزارة الحج والعمرة .