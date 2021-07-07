رابط التقديم على تعيينات الحماية الاجتماعية 2021 وزارة العمل باحث اجتماعي

التقديم على تعيينات الحماية الاجتماعية 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أخر أخبار الوظائف المتاحة والتي يتم الإعلان عنها في العراق لهذا العام والتي تتضمن تعيينات كبيرة للعاطلين عن العمل في العراق، ونختص في هذا التقرير رصد وتقديم أهم الأخبار فيما يخص رابط التقديم على تعيينات الحماية الاجتماعية 2021 ، أو استمارة التقديم على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2021 للعاطلين عن العمل في العراق، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد من الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب بـ التقديم على تعيينات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2021 سنتعرف عليها أدناه.

التقديم على تعيينات الحماية الاجتماعية 2021

التقديم على تعيينات الحماية الاجتماعية 2021 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، أعلنت الوزارة أمس الإثنين بدء فتح واستقبال طلبات التقديم على تعيينات الحماية الاجتماعية 2021 ، وذلك نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية، أنه تم فتح التقديم على تعيينات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصفة عقد في الهيئة داخل بغداد وجميع المحافظات العراقية وظيفة باحث اجتماعي.

أما فيما يخص مواعيد التقديم على تعيينات الحماية الاجتماعية 2021 بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصفة عقد باحث اجتماعي، فيبدأ عمليات التقديم من اليوم الإثنين الموافق 5-7-2021 ويستمر التقديم على تعيينات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمدة خمسة أيام ويستمر تفعيل رابط التقديم على تعيينات الحماية الاجتماعية 2021 على مدار 24 ساعة، لتنتهي عمليات التقديم على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الأحد الموافق 11-7-2021.

شروط التقديم على تعيينات الحماية الاجتماعية 2021 والمستمسكات المطلوبة

وخلال البيان الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن التقديم على تعيينات الحماية الاجتماعية 2021 ، أوضحت الوزارة الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بـ التقديم على تعيينات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2021 والتي تتمثل في التالي:

1- أن يكون عراقي الجنسية

2- أن يكون قد أكمل سن (22) ولايتجاوز عمره (35) سنة

3- يشترط أن تكون شهادة الدراسة معترفاً بها من الجهات الرسمية

4- أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بقضايا الفساد المالي والإداري وأن لا يكون معزولاً من الوظيفة من إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة

5- تخضع جميع الوثائق والمستمسكات المقدمة لصحة الصدور من جهة الإصدار

6- يتم إجراء مفاضلة بين جميع المتقدمين

أما فيما يخص المستمسكات المطلوبة، من أجل إتمام واستكمال عملية التقديم على تعيينات الحماية الاجتماعية 2021 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فجاءت كالتالي:

صورة عن هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة – صور عن شهادة الجنسية – صورة عن بطاقة السكن – صورة عن وثيقة التخرج – صورة شخصية عدد (2).

رابط التقديم على الحماية الاجتماعية 2021

من خلال الرابط المخصص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، spa.gov.iq/editform/jops ، يُمكنكم الدخول وإتمام عملية التقديم على تعيينات الحماية الاجتماعية 2021 لوظيفة باحت اجتماعي بصفة عقد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما يُمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل الأخرى من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وسوف نتابع معكم نتائج أسماء المقبولين في تعيينات الحماية الاجتماعية 2021 وذلك فور الإعلان عنها عبر موقع وزارة العمل العراقية.