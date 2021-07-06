الرئيس التونسى يعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان للرئاسة التونسية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن الإجراءات ستشمل تكثيف العمل الدبلوماسى لتسريع عملية جلب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إضافة إلى تقسيم البلاد إلى أقاليم، وإحداث فرق عمل متكونة من القوات العسكرية والأمنية للتكثيف من عمليات التلقيح.

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