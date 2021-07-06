السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان فى المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة

جدة - نرمين السيد - أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها ومساندتها لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان فى المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وتجدد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائى لكل من مصر والسودان والعالم العربى والقارة الإفريقية.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية، ذكرت المملكة أنه فى هذا الإطار تدعم جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولى، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها. ودعت المملكة المجتمع الدولى إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" للخروج من هذه الأزمة، بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل، ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقى والجامعة العربية.

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