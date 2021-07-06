مصادر أمنية: هجوم صاروخي على مطار أربيل شمالي العراق

قالت مصادر أمنية، ليلة الأربعاء، إن هجوما صاروخيا استهدف مطار أربيل في إقليم كرديتان العارق شمال البلاد.

وأضافت المصادر أن صفارات الإنذار دوت من القنصلية الأميركية في أربيل. وتعرض مطار أربيل لهجمات عدة في الآونة الأخيرة من جماعات مسلحة موالية لإيران.

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