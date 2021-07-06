مَوقع وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة نتائج الدور الاول 2021 للصف السادس الابتدائي

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة نتائج الدور الاول 2021، يتصدر عمليات البحث في الوقت الحالي من قبل جميع الطلاب في جميع المحافظات العراقية عن موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة نتائج الدور الاول 2021، وكان ذلك بعد الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021 ان النتائج قد ظهرت إلكترونيًا من قبل موقع وزارة التعليم ومن قبل موقع ناجح، وهو الموقع الوحيد المعتمد بشكل رسمي لصدور نتائج الطلاب في الشهادة الابتدائية، ليكون هذا واحدًا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم، على أن يتعرف الطلاب على النتائج الخاصة بهم من خلال المنزل ومن خلال بعض البيانات البسيطة مثل الرقم الامتحاني ورقم الهوية الشخصية الخاص بكل طالب.

اوائل الشهادة الابتدائية بالعراق

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا ايهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

ندى رضا هاني محمد التراس

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة نتائج الدور الاول 2021

يمكن الان لجميع طلاب الشهادة الابتدائي بالعراق الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة نتائج الدور الاول 2021 للاستعلام عن النتائج الخاصة بهم، وكان ذلك بعد الإعلان بشكل رسمي ان المواقع التي تقوم بالإفصاح عن النتائج هو موقع ناجح او موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن التعرف على النتائج عن طريق إجراء الخطوات التالية: