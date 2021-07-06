نتائج البكالوريا 2021 سوريا لجميع الطلاب وخطوات الاستعلام عن النتائج عبر moed.gov.sy

نتائج البكالوريا 2021 سوريا، بعد الإعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في سوريا إن نتائج البكالوريا 2021 سوريا أصبحت متاحة الآن، بدأ بالبحث ملايين الطلاب في جميع أنحاء سوريا عن الموقع المحدد لصدور النتائج، وكان ذلك بعد الإعلان بشكل رسمي ان النتائج من المقرر أن تصدر إلكترونيًا من خلال موقع واحد فقط معتمد من قبل الوزارة، على أن تصدر من خلال موقع “بوابة النتائج الامتحانية السورية”، وقد صدرت النتائج إلكترونيًا ليكون هذا واحدًا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على جميع الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم، والجدير بالذكر ان موقع وزارة التربية والتعليم هو الموقع الوحيد المعتمد لصدور النتائج الخاصة بالطلاب، وان اي مواقع اخرى تدعي أنها ضمن مواقع صدور النتيجة يجب الإبلاغ عنها بشكل رسمي لإتخاذ الاجراءات القانونية.

نتائج البكالوريا 2021 سوريا

يمكن الان بسهولة لجميع طلاب الثانوية العامة السورية أن يقوموا بالاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 سوريا، حيث أن النتائج قد ظهرت لجميع الطلاب منذ قليل، وقد صدرت النتيجة للفروع العلمية والادبية والادبية الشرعية، والجدير بالذكر ان جميع الطلاب قد قاموا بتأدية الاختبارات الخاصة بهم في ظل إجراءات احترازية صعبة، وحاليًا قد تم الانتهاء من تصحيح اوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، وقد تم الانتهاء من رفع الدرجات الخاصة بالطلاب على الموقع الالكتروني المخصص للاستعلام.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 سوريا

يمكن الان لجميع الطلاب في جميع المحافظات السورية التعرف على نتائج البكالوريا 2021 سوريا عن طريق ادخال بعض البيانات الخاصة بهم مثل الرقم الامتحاني ورقم الهوية الوطنية والرقم المدني وغيرها من البيانات البسيطة المطلوبة من كل طالب للحصول على النتائج الخاصة به، وقد جاءت خطوات الاستعلام عن النتائج كالاتي: