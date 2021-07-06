الاستعلام عن بلاغ هروب عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل

الاستعلام عن بلاغ هروب إتاحته وزارة الداخلية، عبر منصة إلكترونية لمعرفة كل المعلومات المطلوبة عن كيفية الاستعلام عن بلاغ الهروب بكل سهولة، حتى يتمكن المواطن من استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة إليكترونياً، وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، سواء كان بلاغ هروب سائق خاص أو عمالة منزلية أو وافد هارب عبر بوابة أبشر؟

الاستعلام عن بلاغ هروب

تستطيع الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة للعامل أو السائق الخاص أو العمالة المنزلية وذلك عبر الخطوات التالية:

أولاً يجب علينا أن ندخل إلي الموقع الرسمي بوزارة العمل.

ثم نختار الخدمات الالكترونية

ثم نضغط على خدمة استعلام عامل هارب.

وندخل رقم الإقامة للشخص الهارب.

وبعد ذلك نجد كل المعلومات الخاصة بهذا الهارب.

ندخل إلي الموقع الالكتروني لوزارة العمل.

نكتب رقم الإقامة في المربع الذي سوف يظهر أمامك.

ثم نكتب بعد ذلك الرمز المرئي في المربع المخصص بدون أي أخطاء.

ثم نضغط على كلمة عرض وسوف يظهر لنا كل ما يخص العامل، وكل المعلومات التي ترغب في معرفتها.

كيفية استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامةما هي الإجراءات المهمة التي يمكن أن يتخذها العامل الهارب؟

هناك بعض الإجراءات التي يجب علي الوافد الهارب يعملها لتسوية وضعه القانوني داخل المملكة السعودية، و هي تسليم نفسه للسلطات المختصة ويكون تحت حماية حملة وطن بلا مخالف، وتعمل هذه الحملة علي تسوية أوضاع الوافدين الهاربين، ويعفي من أي ضرائب نظير تسليم نفسه للسلطات.

بعض النصائح للهارب

يجب عليه تسوية وضعه مع الحكومة مع اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بهذه التسوية، حتى لا تتم محاسبته أمام القانون السعودي، بالإضافة التي تمنحها السعودية للمغتربين لتسليم نفسه حتى لا تفرض عليه غرامات.

ما هي شروط بلاغ هروب سائق خاص؟

مرحباً بك في التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية (تسجيل هروب). هذه الخدمة تمكن صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب آلياً. يتم التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب:

يشترط ان تكون إقامة العامل سارية المفعول.

ان يكون البلاغ لكل عامل لمرة واحدة فقط.

في حالة الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية ولم يتم إصدار الإقامة، يتطلب مراجعة إدارة شؤون الوافدين.

ولم يتم إصدار الإقامة، يتطلب مراجعة إدارة شؤون الوافدين. غير متاح إلغاء بلاغ التغيب من ابشر، ولكن يشترط مراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يوماَ من بداية البلاغ.

في حالة ان تجاوز مدة البلاغ 15 يوماَ، فلا يجوز إلغاؤه نهائياَ و يتم تحويل المقيم إلى قوائم المراقبة ويتم ترحيله ويمنع من دخول المملكة.

ألا يكون استصدر تأشيرة خروج نهائي للعامل.

بعد ان يتم تقديم الطلب، ستختفي بيانات العامل المبلغ عنة من بوابة الخدمات الالكترونية الخاصة بك.

ثم ستظهر لك القائمة العمالة المنزلية قم باختيار اسم المراد البلاغ عنه.

قم باختيار اسم المراد البلاغ عنه. سيتم فتح نافذة لتقوم بمراجعة المعلومات التي بها ثم اضغط موافقة ثم قم بتأكيد بلاغ الهروب .

. ستصلك رسالة على جوالك من بوابة أبشر بعد البلاغ العمالة المنزلية الهاربة.

كيفية الغاء بلاغ الهروب؟

كما تشاهد في الرسالة بالأعلى فأنه لديك 15 يوم حتى تستطيع الغاء بلاغ الهروب ولكن الغاء بلاغ هروب العامل المنزلي او العاملة المنزلية سيكون من خلال: