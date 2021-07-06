بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات جديدة بكورونا منذ 29 يناير 

سجلت بريطانيا يوم الثلاثاء أعلى حصيلة إصابات يومية جديدة بكوفيد-19 منذ 29 يناير، وأعلى معدل وفيات في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة في 23 أبريل.

وتوضح التقارير أن بريطانيا سجلت 28773 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 27334 يوم الاثنين بالإضافة إلى 37 وفاة.

وبلغت نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 حتى نهاية يوم الاثنين بين الكبار 86.2 في المئة، بينما بلغت نسبة من تلقوا الجرعتين 64.3 في المئة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين أن ارتداء الكمامة لن يكون إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة في البلاد اعتبارا من الـ19 من يوليو.

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي: "سنضع حدا للإلزامية القانونية لارتداء الكمامة".

كما أعلن إنهاء الزامية التباعد الاجتماعي، وقال: "سنبتعد عن القيود القانونية ونسمح للناس باتخاذ قراراتهم المستنيرة بشأن كيفية إدارة الفيروس".

وتثير الإجراءات التي أعلنها جونسون الجدل مع تفش جديد للوباء بسبب متحور "دلتا" شديد العدوى.

وكان من المقرر رفع تلك القيود في 21 يونيو غير أن هذا الموعد أرجئ شهرا بسبب انتشار متحور "دلتا" شديد العدوى الذي بات يحدث حاليا جلّ حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة.

وأتاح برنامج التطعيم الذي أطلق في ديسمبر 2020 تقديم جرعتي لقاح كورونا لنحو 64% من السكان البالغين.