خطوات تحديث بيانات البطاقة الصحية في منصة أنعام

خدمة تحديث بيانات البطاقة الصحية في منصة أنعام من أهم الخدمات التي يبحث عنها مستفيدي دعم المواشي لصغار مربي الماشية في المملكة، حيث تولي المملكة أهمية بالغة لقطاع الماشية لأنها ركيزة الغذاء. وقد وضعت الحكومة بعض البرامج التنموية لرعاية صغار مربي الماشية وتقديم الدعم لهم، ولكن لابد من الحصول على الدعم واستمراره تحديث بيانات البطاقة الصحية باستمرار وفقًا للقواعد الموضوعة.

شروط الحصول على البطاقة الصحية أنعام

يجب على مربي الماشية حتى يحصل على البطاقة الصحية البيطرية للماشية من توافر مجموعة من الشروط. حتى تضمن الوزارة كفاءة الماشية ومن هذه الشروط الآتي:

أن يكون مكان تربية المواشي موجود بنطاق العيادة البيطرية التي تم اختيارها. وعند الاختلاف يقوم المربي باختيار الأنسب له.

التعهد بالإبلاغ الفوري عن وجود حالات إصابة أو أي شيء يظهر على الماشية.

لابد من مضي ستة أشهر حتى يحصل المربي على شهادة تعداد الماشية.

قم بزيارة موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

النقر على خدمات الأفراد ثم اختيار خدمة الثروة الحيوانية.

ومنها الضغط على خدمة إصدار البطاقة الصحية البيطرية.

تنتقل بعدها إلى منصة أنعام قم بتسجيل الدخول. إذا كنت غير مشترك لابد من التسجيل في منصة أنعام أولًا.

اختيار طلبات العيادات والموافقة على الشروط والأحكام تنتقل لصفحة بها بيانات المربي.

انقر على التالي ثم إدخال البيانات المطلوبة ثم النقر على التالي.

ثم أرسل الطلب بعد مراجعة البيانات وبإمكانه متابعته من أيقونة طلباتي.

طريقة استخراج البطاقة الصحية أنعامخطوات تحديث بيانات البطاقة الصحية في منصة أنعام

يتم تحديث بيانات البطاقة الصحية بخطوات بسيطة من خلال الأتي:

الدخول إلى نظام أنعام.

تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

ثم النقر على طلبات العيادات والموافقة على الشروط والأحكام.

قم بتحديث البيانات المطلوب تحديثها ثم أرسل الطلب.

موعد صرف إعانة مربي الماشية

لم يتم تحديد موعد محدد لصرف الإعانات الخاصة بدعم المواشي ولكن يمكن الاستفسار من خلال قنوات الاتصال الآتية: