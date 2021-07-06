خدمة الاعتماد الفوري للمهندسين السعوديين والأجانب في 60 ثانية

خدمة الاعتماد الفوري للمهندسين السعوديين والأجانب 2021، حيث قامت الهيئة السعودية للمهندسين بتدشين خدمة جديدة تضاف الي خدماتها الإلكترونية وهي خدمة الاعتماد الفوري للمهندسين السعوديين والأجانب، ويتم استخدام الخدمة لجميع الخريجين الحاصلين علي مؤهل البكالوريوس في أحد البرامج الهندسية من كافة الجامعات والكليات الهندسية التي تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي، وتعد خدمة الاعتماد الفوري من الخدمات التي تساعد جميع المهندسين والمهندسات من الحصول علي الاعتماد المهني بشكل سريع وفوري دون ضرورة رفع المرفقات الخاصة بهم أو انتظار فترة التدقيق التي تستمر لعدة أسابيع، وسوف نوضح لكم تفاصيل خدمة الاعتماد الفوري للمهندسين السعوديين والأجانب 2021.

خدمة الاعتماد الفوري للمهندسين السعوديين والأجانب 2021

تعد خدمة الاعتماد الفوري للمهندسين من أهم الخدمات الجديدة التي تسري علي كافة التخصصات الهندسية والتي يتم اعتمادها بشكل موثق من الجامعات السعودية، وتوفير هذه الخدمة له هدف وهو تفعيل التحول الرقمي لكافة الخدمات التي توفرها الهيئة السعودية للمهندسين، ومن بين مميزات خدمة الاعتماد الفوري:

يمكن بكل سهولة تجديد الرخص المنتهية للمهندسين. الحصول علي الاعتماد المهني خلال 60 ثانية. الحصول علي الاعتماد الفوري بدون رفع أي مرفقات مثل الهوية الوطنية أو المؤهل العلمي. الحصول علي الاعتماد المهني بشكل مباشر دون الانتظار لعدة أسابيع.

خدمات الهيئة السعودية للمهندسين

تحرص الهيئة الهيئة السعودية للمهندسين علي تبني أفضل التقنيات الحديثة بهدف تطوير جميع الخدمات التابعة لديها لجميع المستفيدين سواء للمكاتب أو الشركات الهندسية أو ممن هم من الأفراد من أجل مواكبة أحدث إجراءات التحول الرقمي الذي يتم استهدافه حتي عام 2030، ومن أجل إيجاد توفير بيئة رقمية تتميز بالأمان والسهولة والسرعة والجودة الكبيرة، ومن بين خدمات الهيئة التي يتم تقديمها لجميع المهندسين التابعين لديها:

خدمة التحقق من المؤهلات الأكاديمية.

خدمة التحقق من الشركات والمكاتب الهندسية بالمملكة العربية السعودية.

خدمة تقديم الشكاوى المتعلقة بالعمليات الهندسية والإجراءات الهندسية المتبعة.

هذا وقد أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبد الناصر العبد اللطيف، أن الهيئة تحرص حلال الفترة القادمة الي تحديث عدد من الخدمات الإلكترونية لمهندسي المملكة من أجل التسهيل عليهم لكافة الخدمات التي يبحثون عنها.