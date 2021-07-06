الأفضل على الإطلاق 100 الف ريال تمويل شخصي سريع بدون كفيل ومن غير البنوك تفاصيل كاملة تجعل الموافقة سهلة

يستطيع كل مواطن سعودي الأن أن يحصل على تمويل شخصي سريع بدون كفيل ومن غير البنوك بقيمة 100 ألف ريال. حيث تجعل هذه الشركة الأكثر انتشارًا مؤخرًا في المملكة من السهل استخدام تمويلها لمجموعة متنوعة من الأغراض ، من دفع الفواتير المفاجئة كالطبية أو مخالفات المرور ، إلى استكمال تحديث المنزل. وإذا كنت تخطط لاستخدام تمويلك الشخصي لتوحيد الديون ، فيمكن للشركة أن توفر لك قرض سريع بدون كفيل عن طريق تحويل بعض أو كل أموال التمويل الشخصي مباشرة إلى دائنك لتتخلص من إزعاجهم المتواصل لك. كما بمكن أن تحصل على تمويل شخصي حتى لو عليك قرض من البنوك المحلية. المزيد في تفاصيل هذا العرض الممتد حتى وقت ليس بطويل. لذلك ، حاول الاسترخاء جيدًا واقرأ سطورنا القادمة لأنك على وشك الحصول على أفضل تمويل بدون كفيل بأسهل شروط ممكنة.

ما يجب معرفته قبل الحصول على قرض شخصي سريع وفوري

يمكن أن يكون تمويل شخصي بقيمة كبيرة طريقة رائعة للوصول إلى النقود عند الحاجة إليها ، ولكن من المهم استخدامها بحكمة. قبل الحصول على قرض شخصي بدون كفيل ، يجب أن تفكر فيما إذا كان ضروريًا حقًا وأن تضع خطة لسداده. قم دائمًا بإجراء البحث والمقارنة مع الكثير من الشركات للعثور على افضل سعر فائدة للتمويل الشخصي بدون كفيل.

اعلم أن السعر الدقيق الذي ستتحصل عليه قد يختلف عن الأسعار المعلن عنها لأن الأسعار تعتمد على درجة الائتمان والدخل وقيمة تمويلك بدون الكفيل وشروطه.

سيسمح لك بعض المقرضين بالتأهل المسبق على تمويل سريع أو التحقق من السعر المطروح لك من خلال استعلام ائتماني بسيط فقط.

قد يطلب البنك استفسارًا ائتمانيًا صعبًا ، مما قد يقلل من درجة الائتمان الخاصة بك ببضع نقاط.

عندما تتقدم بطلب رسمي للحصول على تمويل شخصي سريع بدون كفيل، سيطلب جميع المقرضين تحقيقًا ائتمانيًا عميقًا.

تحقق مما إذا كان المُقرض يفرض أي رسوم – مثل الإنشاء أو غرامات الدفع المبكر أو الرسوم المتأخرة – التي قد ترفع تكلفة القرض الشخصي.

بمجرد الحصول على قرض بدون كفيل ، تأكد من تسديد أقساطك في وقتها المحدد لتجنب أي مصاريف فائدة إضافية.

يمكن أن يؤدي الدفع المتأخر إلى إتلاف تقرير الائتمان الخاصة بك.

أخيرًا ، تعرف على الفرق بين اختيار تمويل شخصي بضمان ، الذي يستخدم أصلًا مثل منزل أو سيارة كضمان ، وبين تمويل شخصي دون ضمانات ، والذي لا يتطلب أي ضمان كوجود الكفيل مثلا. قد تقدم التمويلات المضمونة معدلات فائدة أقل ، لكنها الأكثر خطورة بالنسبة للمقترض حيث قد تفقد الضمان إذا تخلفت عن سداد التمويل.

يتطلب التمويل الشخصي السريع بدون كفيل أن يكون عمر جميع المقترضين 20 عامًا على الأقل وتصل الى 70. أن يكون لديهم حساب في أي بنك يمكن التحقق منه. لديها متطلبات حد أدنى للدخل 2000 ريال لموظفي القطاع الخاص والحكومي وألف وتسعمائة للمتقاعدين. يُسمح للعملاء بالحصول على ما يصل إلى قرضين شخصيين نشطين من خلال تطبيقها في نفس الوقت. ستحتاج إلى سجل المدفوعات لقرضك الأول من أجل التأهل على تمويل إضافي ثان وبدون كفيل أيضًا . يوجد لديها أكثر من برنامج للتمويل. الميسر وحده الأدنى ألفي ريال والأقصى 50 ألف بفترة تسديد عامين. هامش ربح 2% للميسر و 7.49% للإضافي. الإضافي يصل الى 2 مليون ويبدا ب 5 الاف للقطاع الحكومي ومليون ونصف المليون للقطاع الخاص بدون كفيل. تصل فترة سداد التمويل الإضافي إلى 5 سنوات. نسبة استقطاع 45% – 50% حسب الراتب وبدون كفيل للتمويلين. يتم السماح بأخذ تمويل مع وجود التزامات مع أحد البنوك وفقُا سياسات الائتمان. يجب أن يكون المقترض مواطنًا سعوديُا ولا يسمح للمقيمين في الفترة الحالية. لا يشترط المقرض اعتماد مكان عمل المقترض.

اقرأ هذا الشروط من أجل موافقة سريعة أثناء تقديمك على تمويل شخصي بدون كفيل

على الرغم من أن شركة إمكان لا تسرد أي متطلبات لدرجة الائتمان على موقعها على الويب ، فقد أكد ممثل العلاقات العامة أن الحد الأدنى من درجة الائتمان المطلوبة للتأهل على تمويل شخصي بدون كفيل هو 600.ضع في اعتبارك أنه يمكن أن تستحق تمويل شخصي من غير البنوك ، لكن درجة ائتمان منخفضة من المحتمل أن ذلك يعني الحصول على معدلات فائدة أعلى أو حصول على مبلغ تمويل شخصي سريع بدون كفيل أقل.

افضل مميزات تمويل شخصي من غير البنوك في المملكة

إذا كنت تواجه مشكلة في الموافقة على قرض شخصي سريع بدون كفيل بسبب ضعف درجة الائتمان ، فإنا تسمح لك بإضافة مقترض مشارك ، مما قد يساعدك في التأهل. إن إضافة مقترض مشارك إلى تمويل شخصي بدون كفيل له مخاطره ومنافعه ، لذا تأكد من مراعاة الإيجابيات والسلبيات قبل البدء في التفكير التمويل المشترك تذكر أن هذا قرض بدون جهة معتمدة.

يحتل التمويل مرتبة عالية نسبيًا في تقييمات العملاء.

يصف العديد من العملاء عملية القرض بدون كفيل بالسرعة والسهولة.

تتم الموافقة على معظم القروض في غضون 30 دقيقة وتمويلها في غضون ساعات قليلة.

يجب أن يعلم المقترضون المحتملون أن المنصة لا تتقاضى رسوم إدارية على الأموال بدون كفيل، وأن معدل الفائدة السنوية أقل من بعض منافسيها.

شرط الحد الأدنى من درجة الائتمان في نطاق درجة الائتمان “المتوسط” ، والقدرة على التحقق من السعر عبر الإنترنت دون إضرار ائتماني.

خيار إضافة مقترض مشترك يجعل تمويل إمكان بدون كفيل خيارًا يستحق التفكير فيه لمن لديهم أقل من ائتمان جيد.

لا توجد مصاريف دفع مقدمًا.

يمكنك التحقق من نسبك دون التأثير على درجة الائتمان الخاصة بك.

متوفر في كل مدينة بالمملكة.

تحتل مرتبة عالية في تقييمات العملاء.

تسليم القرض الممول في غضون ساعات قليلة.

لديك خيار إضافة مقترض مشارك.

عقوبة السداد المتأخر بعد منح مدة سماح مدتها 20 يومًا.

لديها معدلات APR أقل من العديد من المنافسين.

كيفية التقدم بطلب للحصول على 100 ألف ريال تمويل شخصي سريع بدون كفيل

قبل التقدم بطلب قرض شخصي ، قرر أولاً ما إذا كانت طريقة التمويل هذه مناسب لك ولأهدافك المتعلقة بالمال. قد تكون الخيارات الأخرى ، مثل تحويل الرصيد ، أو تمويل عقاري ، أو التمويل التأجيري ، الأكثر ملاءمة.

إذا كنت قد قررت بالفعل أن التمويل الشخصي هو الخيار الأفضل لاحتياجاتك المالية في الفترة الحالية ، فإليك كيفية الحصول على أفضل تمويل شخصي سريع وبدون كفيل:

تحقق من الأسعار. املأ نموذج طلب تمويل شخصي لمعرفة نوع الأسعار التي يمكن لك الحصول عليها. اختر أفضل قرض مناسب لك. سيقدم لك عروض قروض متعددة بناءً على البيانات التي قدمتها لهم. حدد الأفضل لتلبية احتياجاتك الشخصية. أرسل طلبك وتحقق من معلوماتك. للتقدم بنموذج تمويل شخصي رسميًا ، ستحتاج إلى ملء نموذج الطلب عبر الإنترنت أو تطبيق إمكان وإرسال أي مستندات مطلوبة للتحقق من المعلومات الواردة في طلبك. إذا كنت ترغب في إضافة مقترض مشارك إلى قرضك الشخصي والفوري بدون كفيل ، فيمكنك القيام بذلك من خلال الدعم . تتضمن بعض الأمثلة على المستندات التي قد يُطلب منك إثبات العنوان وإثبات الوظيفة والهوية الوطنية. يمكن التحقق من قائمة المهام في حسابك لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء آخر يجب القيام به. احصل على تمويل الأفراد بدون كفيل المقدم خصيصًا لك.

بمجرد اكتمال التحقق وتوقيع اتفاقية التمويل ، سيتم تمويل قرضك بشكل فوري. يجب إيداع الأموال في حسابك في غضون ساعات قليلة. بمكن أن تتقدم أيضًا بطلب لاستلام قرض شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات اذا كان هذه نيتك فقدم من خلال هذا العرض.

الفروق بين أخذ تمويل شخصي بدون كفيل وبطاقات الائتمان:

بطاقات الائتمان هي ائتمان متجدد ، مما يعني أن اقتراض الأموال وفقًا لحاجتك وتعتمد المديونية على مقدار الرصيد المستحق لديك في مدة معين ؛ في حين أن تمويل الأشخاص الفردي هو أموال مقسطة تتلقى فيها أموالًا دفعة واحدة. ويمكن تحصيل التمويل على دفعات متساوية بمرور الزمن.

في حين أنه من الأفضل دائمًا الحصول على مدخرات كافية ، إلا أن هناك حالات يكون فيها اختيار تمويل شخصي سريع هو الخيار الوحيد. في مثل هذه الحالات ، من الأفضل دائمًا الحصول على معلومات حول نوع التمويل الشخصي.

ما الأفضل – أخذ تمويل شخصي أم بطاقة ائتمانية.

بينما سيساعدك كلا الخيارين في الحصول على المال الذي تحتاجه ، كلاهما يعمل بشروط مختلفة جدًا. لذلك ، من المهم تقييم وضعك المالي قبل تحديد أي من الخيارين سيكون أحسن بالنسبة لك. في كل من تمويل المواطنين الشخصي وبطاقات الائتمان ، ستجد أن الأموال يقدمها المقرض بسعر فائدة محدد ، ومدفوعات شهرية تشمل رأس المال والفائدة ، والرسوم المتأخرة ، والمزيد.

متى تختار الحصول على تمويل شخصي عوضًا عن البطاقات الائتمانية:

يعتبر اختيار تمويل شخصي سريع بدون كفيل خيارًا يجب مراعاته عندما يكون لديك نفقات كبيرة لمرة واحدة ، على سبيل المثال ، إصلاح السيارات أو تجديد المنزل. ويقدم أي تمويل شخصي بدون كفيل فائدة أقل من بطاقة الائتمان.