رابط تقديم وظائف الحرس الملكي لحملة الثانوية العامة 1442

تقديم وظائف الحرس الملكي 1442 يعتبر البحث عن رابط التقديم في هذه الوظائف واحد من ضمن أكثر الأشياء التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالخصول علي الشروط ومعرفة كيفية التقديم في هذه الوظائف حيث إن تلك الوظائف هي واحدة من الوظائف ذات المكانة العالية في المملكة.

تقديم وظائف الحرس الملكي 1442

قامت إدارة القبول المركزي في وزارة الحرس الوطني بفتح باب التقديم في الوظائف الخاصة بها في يوم 4 يوليو الماضي وذلك لأن يتقدم لهذه الوظائف حملة الثانوية العامة حيث يحصل الخريج بعد إتمام دورة التدريب علي وظيفة برتبة عريف فني في الوزارة ويستطيع إن يترقي في هذه الوظيفة بناء علي سلم وظائف العسكريين.

شروط الحرس الملكي 1442

يوجد عدة شروط يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدم في هذه الوظائف حيث تتلخص هذه الشروط وفي السطور التالية:

يشترط إن يكون المتقدم لتلك الوظائف هو مواطن سعودي الجنسية.

يجب إن يكون المتقدم ولد وإنشئ في المملكة العربية السعودية.

إن يكون قد حصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إن لا يقل عمرة عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

يجب إن يكون المتقدم غير موظف في القطاع العام أو الخاص

يشترط إن يكون حسن السير والسلوك.

ينبغي إن يكون طول المتقدم لا يقل عن 177 سم.

يجب تناسب طول المتقدم مع وزنة.

إن يكون لائق طبياً وبدنياً.

رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 1442

أوضحت وزارة الحرس الملكي بإنة يتم التقديم في تلك الوظائف إلكترونياص من خلال موقع معهد الإدارة ويتم التقديم عبر القيام ببعض الخطوات وهي تكون وفقاً للأتي: