بلينكين يدعو رئيس الوزراء الإثيوبى للالتزام بوقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أكد بلينكن ضرورة انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيجراى وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. وأعرب عن دعم بلاده لأجندة الإصلاح فى إثيوبيا والسلم والأمن الإقليميين. ورفضت "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى" وقف إطلاق النار الذى أعلنته الحكومة الإثيوبية لدعم المزارعين للاستفادة من موسم الأمطار الحالى، وقامت بتدمير سد تكازى الذى يعتبر أحد المنافذ وطريقا لتوصيل المساعدات الإنسانية فى الإقليم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية.

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