الاتحاد الأوروبى: ما يحدث فى تيجراى يرقى إلى مستوى جرائم حرب

جدة - نرمين السيد - اعتبر الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، أن هناك "انتهاكات" تحدث فى إقليم تيجراى الإثيوبى، بسبب الصراع الدامى بين القوات الحكومية و"جبهة تحرير تيجراى" المعارضة، يمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم حرب".





وقال المفوض الأوروبى لإدارة الأزمات، جانيز ليناريتش، فى كلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبى لمناقشة الوضع فى تيجراى، بحسب "سبوتنيك" إن ما يحدث فى تيجراى من انتهاكات يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضاف جانيز ليناريتش أن الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه الشديد من الوضع فى تيجراى. وتابع المسؤول الأوروبى، أن هناك 5 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى يدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى تيجراى، على الفور". ودعا جميع الشركاء لحشد جهودهم لحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة وانسحاب القوات العسكرية من إقليم تيجراى، مؤكدا ندعم التحقيق فى تقارير الانتهاكات.

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