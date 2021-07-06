رابط وخطوات تقديم وظائف الحرس الملكي لطلاب الثانوية العامة والحصول على وظيفة عريف فني، قام رئيس الحرس الملكي بالإعلان عن فتح باب التقديم في وظائف الحرس الملكي بالتعاون مع الإدارة العامة، تستطيع التقديم من خلال الموقع الرسمي للإدارة العامة في حالة مطابقة الشروط والموافقة على الأحكام.

خطوات التقديم في وظيفة الحرس الملكي

أذا كانت لديك الرغبة في الالتحاق بالحرس الملكي الآن يمكنك ذلك بمجرد مطابقة جميع الشروط لديك، فقد تم الأعلان عن الحاجة لأفراد حرس وطني من خلال رئيس الحرس الملكي.

خطوات التقديم هي:

في احدى متصفحات الانترنت قم بكتابة معهد الإدارة العامة.

سوف تظهر لك خيارات قم باختيار الموقع الرسمي معهد الادارة العامه .

قم بالضغط على أيقونة مكتوب عليها جملة الحرس الوطني.

سوف تظهر لك صفحة أخرى إضغط على أيقونة التالي.

قم بختيار جنسيتك، والتي يجب أن تكون سعودي الجنسية.

قم باختيار شهادة الدراسة الخاصة بك.

تأكد من الموافقة على جميع شروط التقديم وأحكامه.

سوف تظهر لك صفحة تحتوي على بيانات يجب عليك ملئها بالكامل وتأكد من صحة البيانات.

من ضمن البيانات التي سوف تقوم بإدخالها هي رقم السجل وتفاصيل ميلادك.

قم بإكمال كافة الخطوات بعد ذلك حتى تتأكد من تسجيل طلب التقديم.

من خلال تلك الخطوات سوف تقوم بالتقديم في برنامج الإعداد للتعيين برتبة عريف فني، عند الموافقة على طلبك سوف يتم الرد عليك من خلال البيانات التي قمت بإدخالها.

للتقديم في الوظيفة حتى يتم الموافقة على طلبك يجب توافر بعض الشروط بك.

يجب أن تكون جنسية الطالب المتقدم سعودية.

جنسية الأب والأم سعودية.

لابد أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات الطبية.

الشروط التي يجب توافرها للتقديم في وظيفة الحرس الملكي