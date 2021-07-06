شروط القبول بالمعهد التقني للألبان والأغذية بالسعودية 1442 ه‍ ، أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمنطقة السيح اليوم بمحافظة الخرج، عن بداية التسجيل والقبول ببرامج الدبلوم المبتدئ للتوظيف وذلك للعام التدريبي القادم، على أن يتم التسجيل للفصل الاول من العام القادم.وتهدف برامج الدبلوم المبتدئ للتوظيف إلى تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل بقطاع الغذاء، وذلك في العديد من التخصصات مثل إصلاح وصيانة معدات الإنتاج، تقنية الإنتاج الحيواني، وتقنية إنتاج الألبان و الأغذية.

شروط التسجيل بالمعهد التقني للألبان والأغذية بمنطقة السيح بالسعودية

وضع المعهد التقني عدة شروط لابد من توافرها للتسجيل والقبول بالبرامج التدريبية بالمعهد وهي:

أن لاتتجاوز عدد سنين تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

لم يسبق للمتقدم الحصول على أي دعم من صندوق الموارد البشرية.

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية.

لايكون مسجل بالتأمينات الإجتماعية.

اجتيازه لاختبار القدرات العامه قياس بنسبة 60% فأعلى.

اجتياز المتقدم للفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار القبول.

حصول المتقدم على الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 80% فأعلى.

مميزات الإلتحاق بالمعهد التقني للألبان والأغذية بمنطقة السيح بالسعودية و الالتحاق ببرامج الدبلوم المبتدئ للتوظيف

يعود الإلتحاق ببرامج الدبلوم المبتدئ للتوظيف على المتدربين بالعديد من المميزات والمزايا والتي من أهمها

يتمكن المتدرب من التسجيل المبكر في التأمينات الإجتماعية.

توفير كافة وسائل الراحة للمتدرب مثل وسائل المواصلات والسكن.

يقوم بالتدريب نخبة من أكبر الخبراء.

يحصل المتدرب على شهادة دبلوم معتمدة.

حصول المتدربين على خدمة التأمين الطبي.

حصول الخريج على راتب شهري بعد تخرجه يتراوح مابين 5300 إلى 7300 ريال سعودي، ومكافأة شهرية أثناء التدريب تصل إلى 3000 ريال سعودي.

خطوات التقديم بالمعهد التقني 1442ه‍

قد تم تأسيس المعهد التقني بهدف إعداد و تأهيل كوادر وخبرات سعودية متخصصة في صناعة الألبان والأغذية ذات مهارة فنية، حيث أن صناعة الألبان تعد من أكبر وأهم الصناعات بالمملكة، ويدخل في هذه الصناعة العديد من الشركات التي تستخدم أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة.