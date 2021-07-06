رقم حساب المواطن المجاني 1442 للشكاوى ورابط تسجيل جديد عبر بوابة ca.gov.sa

ننشر رقم حساب المواطن المجاني 1442 مركز الاتصال الموحد للشكاوى وتقديم الاستفسارات حول البرنامج، حيث أطلق برنامج حساب المواطن العديد من وسائل وقنوات التواصل مع خدمة العملاء وعلى رأسهم جوال حساب المواطن أو مركز الاتصال الموحد.

وقد تم الإعلان رسمياً من جانب المتحدث الرسمي للبرنامج عن عدد الطلبات التي تمت معالجتها بواسطة خدمة عملاء حساب المواطن 1442، ومن خلال هذه الإحصائية اتضح جلياً أن رقم برنامج حساب المواطن هو الوسيلة الأكثر استقبالاً للشكاوى والاستفسارات، ومن يرغب في التعرف على موعد حساب المواطن أو معرفة تاريخ نزول حساب المواطن الدفعة الـ44 بعد أن زادت الاستفسارات حول متى حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية، يمكنه ذلك الآن من خلال موقع ثقفني.

رقم حساب المواطن المجاني 1442 للشكاوى

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة برنامج وطني وهو حساب المواطن السعودي.

والهدف منه هو حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع حدوثه جراء الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.

حيث يتم من خلاله تقديم بدلاً نقدياً بصورة مباشرة عن طريق المستحقات إلى الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات.

ومن أجل تيسير التواصل مع برنامج الدعم الحكومي لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، فقد تم إطلاق عدداً من القنوات الرسمية للتواصل مع البرنامج، حيث يمكن التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن عن طريق حساب “خدمة العملاء” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

كما يمكن التواصل عن طريق خدمة صوتك مسموع حساب المواطن الإلكترونية عن طريق تعبئة الطلب عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية أو عن طريق الرقم الخاص بمركز الاتصال.

رقم حساب المواطن 1442

يمكنكم الحصول على كافة وسائل اتصال حساب المواطن من خلال الجدول التالي:

مركز اتصال حساب المواطن 19912 بوابة حساب المواطن + صوتك مسموع ca.gov.sa حساب خدمة العملاء “تويتر” citizen care

شرح خدمة صوتك مسموع حساب المواطن

خدمة صوتك مسموع الإلكترونية هي نافذة إلكترونية تم إطلاقها لتسهيل التواصل مع برنامج حساب المواطن 1442، والهدف منها هو تطوير مستوى التفاعل مع المستفيدين وسرعة تلبية الطلبات الخاصة بهم، ويتم الاستفادة منها من خلال التواصل مع البرنامج لحل مشكلة قد واجهتك خلال التسجيل في البرنامج أو لأي مشكلة تتعلق بالأهلية أو بالمدفوعات.

ويتم الحصول على الخدمة الإلكترونية من خلال دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ثم اتباع الخطوات التالية:

من القائمة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة “صوتك مسموع”. ثم النقر على أيقونة “ارفع طلب على صوتك مسموع”. قم بإنشاء الطلب الخاص بك عن طريق كتابة الموضوع والاسم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ونوع الطلب. اختيار إيقاف الحساب أو التسجيل أو الأهلية أو المدفوعات أو شكوى على موظف. القيام بشرح الطلب الخاص بك. يمكن دعم الطلب في صوتك مسموع عن طريق إضافة المرفقات بالنقر على “إضافة ملف”. ثم تعبئة رمز التحقق الموجود بالصورة. والنقر على أيقونة “إرسال”.

وعليك الاحتفاظ برقم الطلب، حيث سيتم الاستعلام ومتابعة الطلب الخاص بك عن طريق تعبئة رقم الطلب ورقم الهوية، ثم النقر على “تدقيق”.

خطوات تسجيل جديد في حساب المواطن 1442

يتم استقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية (ca.gov.sa)، ولكن يجب العلم أن برنامج حساب المواطن قد أعلن رسمياً عن إيقاف استقبال طلبات تسجيل حساب مواطن جديدة في الوقت الحالي، ولم يتم تحديد موعداً لعودة التسجيل مرة أخرى.

ولكن صرح البرنامج بأنه سيتم فتح التسجيل في حساب المواطن 1442 مرة أخرى بعد مراجعة ضوابط الدعم المقدم للمواطنين والمواطنات، كما يتم من خلال بوابة حساب المواطن الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالبرنامج.

حيث يمكن التعرف على قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية الإلكترونية، أو التعرف على سياسات البرنامج وضوابط الدعم المقدم من جانبه، ومن يرغب في التعرف على خطوات حساب المواطن تسجيل جديد يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

شروط حساب المواطن العامة للأهلية

اشترط برنامج حساب المواطن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل بطاقة تنقل.

وأن يقيم إقامة دائمة داخل حدود المملكة، وألا يكون سجيناً أو في أحد مراكز الإيواء التابعة للحكومة.

كما يجب توافق البيانات المفصح عنها عبر بوابة البرنامج مع البيانات لدى الجهات ذات العلاقة.

تحديث حساب المواطن 1442

تم الإيضاح من جانب برنامج حساب المواطن فيما يتعلق بضرورة تحديث بيانات حساب المواطن في حال كان هناك تغييراً على حالة المستحق أو المستحقة أنه يجب التحديث خلال فترة زمنية محددة حتى لا يتوقف الدعم، فمن أجل ضمان استمرارية حساب المواطن في تقديم الدعم للمسجل أو القائم الفعلي، فعليه تحديث حساب المواطن خلال فترة زمنية يكون حدها الأقصى 15 يوماً على تاريخ حدوث التغيير.

تفاصيل الدفعة 41 حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن الانتهاء من إيداع كافة مخصصات الدفعة الحادية والأربعون في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات، وقد أوضح تفاصيل الدفعة الـ41 لشهر أبريل 2021م، حيث جاءت كالتالي:

بلغت مبالغ دعم المستحقين 1.9 مليار ريال.

بلغت تعويضات الدفعات السابقة 20 مليون ريال.

بلغ عدد المستفيدين والتابعين 10.4 مليون مستفيد وتابع.

بلغ عدد المستفيدين من تحصلوا على كامل الدعم 76%.

موعد حساب المواطن الدفعة 43

وفقاً لمواعيد الصرف المحددة رسمياً من جانب البرنامج، فمن المقرر أن يتم إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن في حال تمت موافقة يوم الصرف ليوم الجمعة، فيتم الصرف في اليوم السابق له بتاريخ 9 ميلادي.

وفي حال موافقة تاريخ الصرف ليوم السبت، فيتم الإيداع في اليوم التالي له أي في يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من الشهر الميلادي، وبناءً على ذلك، فسوف يتم صرف حساب المواطن الدفعة الـ43 مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بتاريخ 10يونيو 2021م الموافق لتاريخ 29 شوال 1442هـ.

ويمكنكم الحصول على رقم حساب المواطن المجاني 1442 للتواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن من الجدول المرفق بالمقال.

إيداع حساب المواطن دفعة يونيو 2021

تم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن عن الانتهاء من إيداع كافة مخصصات الدفعة الـ43 لشهر يونيو الجاري.

وقد أوضح حساب المواطن تفاصيل الدفعة الحالية، والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

مبالغ دعم المستحقين 1.9 مليار ريال.

بلغت تعويضات الدفعات السابقة 39 مليون ريال.

بلغ عدد المستفيدين والتابعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

77% تحصلوا على دعم حساب المواطن الكامل.

ومن يرغب في التواصل مع البرنامج، يمكنه ذلك من خلال الاتصال على رقم حساب المواطن المجاني 1442 خلال مواعيد العمل الرسمية.

كم باقي على حساب المواطن يوليو 2021

وفقاً للموعد الرسمي المحدد من قبل برنامج حساب المواطن السعودي لنزول وتحويل مستحقات حساب المواطن 1442، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم التالي: