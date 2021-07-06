مقتل 3 وإصابة 4آخرين نتيجة انفجار في أنابيب نقل النفط جنوب إيران 

أفادت قناة روسيا اليوم في إيران، الثلاثاء، بسقوط 3 قتلى و4 جرحى نتيجة انفجار وقع في أنابيب نقل النفط جنوب البلاد.

مقتل خمسة أشخاص في انفجار خط أنابيب للغاز جنوب إيران

من جهته، قال محافظ مدينة شوش بإقليم خوزستان جنوب غرب إيران، عدنان غزي، إنه " جراء، انفجار الغاز في محطة خط أنابيب نقل النفط والغاز بين قريتي (بيت عجم) و (مزعل ضمدي) في مدينة شوش قتل 3 من عمال شركة النفط والغاز كانوا يعملون على تنظيف الأنابيب".

وأضاف: "أصيب 4 عمال آخرون بجروح بالغة بينما كانوا في غرفة إلى جوار مكان الانفجار".

وتابع: "الانفجار ناجم عن تسرب الغاز من الأنابيب".

بدوره طالب وزير النفط الإيراني بيغين زنغنة، من المدير العام لشركة النفط متابعة الحادثة والاهتمام بالحالة الصحية للجرحى.