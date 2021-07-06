الجيش الأمريكى: أكملنا 90% من عملية الانسحاب من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة المركزية الأمريكية، فى بيان، بحسب "روسيا اليوم"، إن الولايات المتحدة سلمت رسميا 7 منشآت إلى وزارة الدفاع الأفغانية.

وكان مسؤول أمريكى فى مجال الدفاع، أفاد فى الثانى من يوليو الجارى بأن القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسى الناتو، أخلت القاعدة الجوية الرئيسية فى أفغانستان.

وغادرت كل القوات قاعدة "باغرام" الجوية، فى مؤشر إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بات وشيكا.

وكان البيت الأبيض أكد فى وقت سابق التزام واشنطن بالموعد المحدد لانسحاب قواتها من أفغانستان موضحا أنه لا تغيير فى الإطار الزمنى لذلك.