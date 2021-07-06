موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 2021/1442 .. مواقيت صلاة العيد في الرياض ومكة

موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 2021/1442 هي أحد أكثر التساؤلات التي يتم تداولها في هذا التوقيت بشكل كبير من قبل الأشخاص في المملكة، وذلك مع اقتراب عيد الاضحى المبارك المقرر خلال الشهر القادم وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الدراسات والبحوث الفلكية المختلفة خلال الفترة الماضية، ونجد ان عيد الأضحى المبارك هو أحد أهم المناسبات الدينية الاسلامية التي يحتفل بها المسلمين في جميع انحاء العالم، وهي الذكرى التي تحمل قصة خالدة في الإسلام، تابع موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 2021/1442 ومع اقتراب موعد عيد الاضحى المبارك الذي يحل علينا خلال أيام، موعد اخر دوام للبنوك السعودية قبل إجازة عيد الأضحى 2021 ، سوف نستعرض الان موعد اداء صلاه عيد الاضحى في المملكة العربية السعودية للعام الجاري 1442/2021.

موعد عيد الاضحى في المملكة العربية السعودية 1442

يحل علينا عيد الأضحى المبارك في كل عام في يوم العاشر من شهر ذو الحجة، وهو اليوم الذي يسبقه يوم وقفة عرفة الذي يأتي في يوم التاسع من شهر ذو الحجة، فنجد ان عيد الاضحى المبارك من المناسبات السعيدة التي يحتفل بها المسلمين في جميع انحاء الامة الاسلامية بالكثير من مظاهر الاحتفال، ومن هي المظاهر هي عادة ذبح الأضحية في هذا اليوم اقتضاء بالقصة المرتبطة بعيد الأضحى في الإسلام، وأبها لمًا تم من بحوث فلكية ودراسات خلال الفترة الماضية فمن المقرر ان يحل عيد الأضحى المبارك على المملكة العربية السعودية رسميا في يوم العاشر من شهر ذو الحجة والذي يوافق يوم ال20 من شهر يوليو القادم، على ان يتوافق يوم وقفة عرفة مع يوم 19 من شهر يوليو وهو اليوم الذي يسبق عيد الأضحى والذي يملك فصل كبير يؤدي فيه المسلمون فريضة الصيام.

موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1442/2021

يختلف موعد عيد الاضحى في المملكة العربية السعودية عن غيرها من الدول تبعا لاختلاف التوقيت، كما نجد ان هذا الموعد يختلف ايضا من مدينة لأخرى داخل المملكة العربية السعودية بسبب فروق التوقيت بين المدن المختلفة، فنجد ان صلاة عيد الاضحى تكون بعد شروق الشمس وارتفاعها بما يعادل مدة تصل الى ربع ساعة تقريبا.

موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض الساعة 5:36 صباحًا. موعد صلاة عيد الاضحى في مكة 6:10 ص. موعد صلاة عيد الاضحى في المدينة المنورة الساعة 6:6 ص. موعد صلاة عيد الاضحى في تبوك الساعة 06:09 صباحاً موعد صلاة عيد الاضحى في الدمام الساعة 05:19 صباحاً

مواقيت صلاة عيد الاضحى في محافظات السعودية