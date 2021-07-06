رابط حجز موعد لقاح كورونا covid19.moh.gov.om سلطنة عٌمان وقرارات اللجنة العليا الجديدة

رابط حجز موعد لقاح كورونا بسلطنة عمان والذي قامت وزارة الصحة بالسلطنة بالإعلان عن ضرورة أن يقوم الجميع بالتسجيل في الموقع للحصل على اللقاح، وذلك بعد ان قامت الوزارة استيراد العديد من أنواع اللقاحات وإتاحة التسجيل فيه ابتداء من سن 18 عام، للرجال والنساء، وكذلك قامت اللجنة العليا الجدية بالإعلان عن تدابير جديدة اعتمادا على الإصابات اليومية لفيروس كورونا.

رابط حجز موعد لقاح كورونا على موقع وزارة الصحة في سلطنة عٌمان

حيث عانت السلطنة من الموجة الثالثة هي الأخرى مثل باقي دول العالم وارتفاع في أعداد الإصابات اليومية من فيروس كورونا، وشهدت أعداد الإصابات اليومية ارتفاعا غير مسبوق في كل من الموجة الأولى والثانية أيضا، وكان على وزارة الصحة في سلطنة عمان اتخاذ عدد من الإجراءات:

التأكيد على ضرورة العزل والتباعد الاجتماعي وحظر التجول في الأماكن التي يرتفع فيها أعداد الإصابات بشكل كبير.

تم التشديد على ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات لتعقيم اليدين والأسطح.

قامت وزارة الصحة بتوفير غرف العناية المركزة في المستشفيات والحرص على توفير الخدمات المتكاملة.

تم استيراد جميع أنواع اللقاحات الفعالة، والتي يتم اختيارها حسب عمر المتلقي والحالة الصحية أيضا.

قامت اللجنة العليا بوقف السفر من وإلى الدول التي يرتفع فيها أعداد الإصابات بشكل كبير.

أنواع اللقاحات في وزارة الصحة

لقاح فايزر وبيونتيك.

تم توفير لقاح سينوفارم الصيني.

لقاح سبوتنك الروسي.

وايضا لقاح أسترازينيكا.

لقاح موديرنا.

كيفية التسجيل رابط حجز موعد لقاح كورونا

قامت وزارة الصحة بتوفير جرعات اللقاح من عدد من دول العالم، وحرصت على أن يقوم بالتسجيل الإلكتروني بموقع الوزارة جميع الفئات العمرية ابتداء من عمر 18 عام، حيث يتم الاتصال وإرسال رسائل بالحجز حسب الأولويات في التسجيل، والذي يتم بالخطوات التالية:

يتم التسجيل للحصول على موعد على رابط حجز لقاح فيروس كورونا يقوم المستخدم بكتابة اسم المستخدم. يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية. يقوم بذكر العمر والأمراض المزمنة. يتم إرسال البريد الإلكتروني وكذلك رقم الهاتف. يقوم بالتأكد من صحة البيانات ثم يبدأ الإرسال.

قرارات اللجنة العليا الجديدة بخصوص الحظر الجزئي والكلي

قامت اللجنة العليا باتخاذ العديد من الإجراءات اثناء ذروة الموجة الثالثة وارتفاع الإصابات اليومية من الفيروس، بينما بين الحين والآخر ومع تغير الحول والأعداد تقوم الوزارة بوضع قرارات جديدة ومن أحدث القرارات ما يلي: