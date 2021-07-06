تجديد الإقامة أونلاين الكويت ونماذج الشئون والجوازات والأوراق المطلوبة

تجديد الإقامة أونلاين الكويت من الموقع الرسمي الذي سيرفق رابطه بالمقال . كذلك ما هي النماذج المطلوبة داخل هيئة الشئون والجوازات بالكويت . تلك الخاصة في إقامة الكويت وتجديدها بشكل إلكتروني وماهي الأوراق المطلوبة للتجديد . كما أشارت الجهات المعنية بأنه يتم تحميل نموذج تجديد إقامة الكويت من الموقع . ذلك لكي ما يتم توفير الوقت والجهد والحرص علي عدم التزاحم . كما يتاح علي الموقع أيضاً تعديل بيانات جواز السفر للمقيمين في الكويت . كذلك تكون متاحة كافة النماذج الخاصة بهذا الشأن بشكل إلكتروني بشكل دائم للرجوع لها . كما سنتعرف علي طريقة تجديد الإقامة أونلاين دون الحاجة لأي مراجعات . تلك التي تكون من خلال المكاتب وأي جهة من الجهات المختصة . كذلك نموذج تجديد إقامة pdf يتم تحميله من الموقع الرسمي .

تجديد الإقامة أونلاين الكويت لتوفير الجهد والوقت وعدم التزاحم

أن أحد الأمور الضرورية داخل دولة الكويت هي تجديد الإقامة . ذلك لكي ما يتم الإقامة بشكل قانوني داخل الكويت وتسعي الحكومة دائماً لعدم معاناة المقيمين . كذلك تجديد الإقامة في الكويت أون لاين متاحاً علي الموقع الرسمي . كما أنه تناشد السلطات المقيمين بتجديد الإقامة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي جهة . كذلك يجب علي المقيمين تجديد الإقامة أو يتم تمديد الإقامة الكويت . وفقاً لما يتطلبه حالة المقيم داخل الكويت . كما أن السلطات وضحت الشروط الخاصة بتجديد الإقامة للالتحاق بعائل . تلك التي سنوضحها في السطور القادمة . كافة الشروط والخطوات الخاصة بالشأن وغير ذلك من خلال الرابط الرسمي للوزارة المرفق بالمقال .

الشروط التي تم وضعها من السلطات الخاصة بالالتحاق بعائل داخل الكويت

النموذج الخاص بعمل الإقامة يكون تم توقيعه من الكفيل الكويتي .

كذلك عدد 2 صورة شخصية خلفية زرقاء بمقاس 4*6 .

كما يتم تقديم عدد 1 صورة عن البطاقة المدنية للكفيل .

كذلك تجديد الإقامة في الكويت أون لاين بجواز السفر الأصلي .

بجواز السفر الأصلي . يجب أن يتم تقديم صورة عن الشهادة الدراسية الحديثة تكون مصدقة .

تلك الشهادة الدراسية الحديثة لكل من تجاوز سن 20 عاماً .

كذلك تمديد الإقامة الكويت يتم تقديم شهادة الضمان الصحي .

يتم تقديم شهادة الضمان الصحي . يجب أيضاً تقديم صورة خاصة بإقامة الزوجة تكون سارية .

وبالنسبة للأبناء يتم تقديمها في حالة ما أذا كان الزوج قائماً .

كيف يتم تحميل نموذج تجديد إقامة الكويت من الموقع الرسمي

يتم تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي من الرابط المرفق الخاص بوزارة الداخلية . كما يجب تحديد النوع الخاص بالإقامة أو الطلب المرغوب . كذلك نموذج تجديد الإقامة أونلاين الكويت يتم تسجيل بيانات المقيم . كما يجب تسجيل البيانات الخاصة بصاحب العمل “الكفيل” . كذلك يجب أن يقر بالبيانات بأنها صحيحة بإمضاء صاحب الطلب ويختم بختم الكفيل أو الشركة . كافة خطوات تجديد الإقامة في الكويت أون لاين بعد الانتهاء منها يتم رفع النموذج مع كافة المستندات . تلك المستندات التي يتم أرفاقها المطلوبة علي الموقع لكي ما يتم مراجعة الطلب المقدم في تمديد الإقامة .

ما هي خطوات استعلام عن الإقامة الكويت والصلاحية الخاصة بها

يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة الداخلية المرفق بالمقال .

كذلك يتم أختيار قائمة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية .

تلك هي نفس القائمة الخاصة في تجديد الإقامة في الكويت أون لاين .

. كما يتم بعد الخطوات السابقة اختيار قائمة الخدمات للأفراد .

يتم تسجيل الدخول علي الموقع من خلال تسجيل بيانات الشخص المطلوبة .

بعد ذلك يتم اختيار قائمة الإقامة تلك التي تحتوي أيضاً علي تجديد الإقامة أونلاين الكويت .

. في نهاية الخطوات يتم ظهور كافة البيانات الخاصة بمعلومات صلاحية الإقامة في الكويت .

تجديد الإقامة أونلاين الكويت وهذا ما جاء من معلومات متعلقة بها . كذلك تم توضيح الخطوات الخاصة بها من تجديد . كذلك تم توضيح كيف يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة . كما أن الموقع المرفق رابطه بالمقال الخاص بوزارة الداخلية الكويتية . يمكن إن يتم تجديد إقامة مادة 17 الكويت . كذلك غيرها من الخدمات مثل تجديد إقامة مادة 18 أون لاين . كما يتيح الموقع أيضاً تجديد إقامة الخدم أون لاين وغيرها من الخدمات .