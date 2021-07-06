الأمن الفيدرالي: القبض على قنصل إستونيا في بطرسبورغ لدى محاولته تسلم مواد...

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية اليوم الثلاثاء القبض بالجرم المشهود على قنصل إستونيا في مدينة بطرسبورغ مارت لاتي، لدى محاولته تسلم مواد سرية من مواطن روسي.
وقال متحدث باسم الهيئة لوكالة "إنترفاكس" إن القنصل الإستوني "ضبط متلبسا"، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة "لا تمت لرتبة دبلوماسي بصلة وهي ذات طابع معاد لروسيا بشكل واضح".
وأضاف أن إجراءات مناسبة سيتم اتخاذها بحق الدبلوماسي الإستوني "وفقا لقواعد القانون الدولي".
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