جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، إن تلك الخطوة طالت معتقلين من أربع ولايات هى "قسنطينة، وبسكرة، ومستغانم، والجزائر العاصمة".
وبحسب الصحيفة الجزائرية، كشفت مصادر حقوقية عن أسماء المفرج، وهم: "أحمد بطرونى، حكيم بوعيشى، توفيق ملاعب، قرنيطً أمين، حداد سعيد، أحمد الجزائرى، منخل محمد الأمين، ميلود بن روانى مواوقة عقبة، لخليفة إبراهيم، بوالتوت عاطف، لمين درويش وحدادوا محمد اورمضان".
وكانت وزارة العدل الجزائرية كشفت فى بيانها، عن أن هذا الإجراء "سيشمل 18 محبوسًا فى مرحلة أولى والعملية مستمرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر: الإفراج عن 13 معتقلاً رئاسيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.