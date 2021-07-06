خطوات الاستعلام عن الإسكان برقم السجل عبر موقع وزارة الإسكان السعودية

يبحث كثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن الإسكان برقم السجل بالموقع الإلكتروني، حيث قامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي تهدف إلى تسهيل الاستعلام عن الإسكان، وسهولة الحصول على الكثير من الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة الإسكان بشكل إلكتروني، ونظراً للبحث المكثف عن أفضل طريقة للاستعلام عن الإسكان برقم السجل المدني، سوف نقدم لكم اليوم رابط وخطوات الاستعلام بكل سهولة.

خدمات وزارة الإسكان السعودية

أتاحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عدد كبير من الخدمات الإلكترونية، التي تساعد في توفير الجهد والوقت على جميع المواطنين، حتى يتمكن المواطنين من إنهاء المعاملات المختلفة بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى التوجه إلى أحد مكاتب العمل الرسمية، وفيما يلي أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية:

يمكن إصدار بيع وحدات عقارية إلكترونياً.

إصدار رخصة عقارات خارجية وداخلية، ورخصة عرض عقارات خارجية وداخلية.

يمكن أيضا تجديد رخصة تسويق العقارات الخارجية والداخلية.

يمكن للمواطنين تقديم شكوى أو بلاغ على مشاريع البيع.

عرض المشاريع السكنية للبيع أو للإيجار المرخصة.

يتم إصدار شهادة الضريبة القيمة المضافة الخاصة بالمسكن الأول.

يمكن إلغاء عقود الإيجار.

كما يمكن الاستعلام عن الحالة التعاقدية.

الاستعلام عن الإسكان برقم السجل بالموقع الإلكتروني

من أكثر ما يتم البحث عنه في المملكة هي طريقة الاستعلام عن الإسكان برقم السجل بالموقع الإلكتروني، حيث أطلقت وزارة الإسكان موقع خاص بالاستعلام عن السكن بكل سهولة إلكترونيا، وهذه الخدمة من أفضل الخدمات التي تقدمها المملكة لجميع المواطنين، ويمكن الاستعلام عن الإسكان برقم السجل من خلال إتباع الخطوات التالية: