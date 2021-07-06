موقع وزرة التربية العراقية direct link| رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 جميع المحافظات الدور الأول

تصدر رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق في جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية محركات البحث على جوجل في جميع المحافظات العراقية خلال الفترة الماضية بالتزامن مع إعلان أسماء الطلاب الأوائل في نتائج السادس الابتدائي 2021 في جميع المحافظات العراقية برقم التسجيل، وعبر قناة التليجرام الخاصة بوزارة التربية العراقية، ونشر رابط تحميل كشوف أسماء الطلاب الناجحين في شهادة التعليم الابتدائي 2021 الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2021.

نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق

يأتي تزايد معدلات البحث عن نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق في جميع المحافظات بالتزامن مع تأخر اعتماد النتائج من قبل وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي، بسبب انقطاعات الكهرباء والانترنت في جميع مدن العراق خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة نتيجة تعرض البلاد للمنخفض الجوي الهندي وتجاوز درجات الحرارة حاجز 50 درجة.

في السياق ذاته أكدت وزارة التربية العراقية، أنه سيتم إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2021 إلكترونيا في جميع المحافظات، فور الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية ورصد وجمع الدرجات.

وطالبت الوزارة طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2021 بالمكوث في المنازل وعدم الذهاب إلى مقار المدرس والإلتزام بالتدابير الاحترازية حفاظًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ندى علاء عمارة حسنين.

عبد الرحمن حسام الدين محمود.

على هشام محمد قناوي.

محمد نزيه احمد شعلان.

مها شكري عبدالرازق الجميعي.

نغم أمين عبدالله السالم.

رنا خالد مصطفى عامر.

عمر محمد فتحي المنياوي.

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ.

إسراء نبيل فاضل كاشف موسى.

حلا إيهاب محمد ضياء الدين.

سلمى ايمن عصمت عباس.

أسماء الطلاب الأوائل في نتائج السادس الابتدائي 2021 العراقرابط نتائج الصف السادس ابتدائي 2021 في العراق

وحددت وزارة التربية العراقية رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي 2021 الدور الأول في جميع محافظات العراق وخطوات الاستعلام عبر السطور التالية:-

تسجيل الدخول إلى ربط موقع وزارة التربية العراقية.

الضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

اكتب البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الرقم الامتحاني والصف الدراسي الخاصة بك.

أخيرًا: اضغط على أيقونة الاستعلام وبالنجاح التوفيق.

وعادة ما تعلن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق بشكل لا مركزي حيث يتم إعلان النتائج في كل محافظة فور اعتمادها من قبل المحافظ المختص، ويتم رفعها عبر موقع وزارة التربية الوطنية.

تأجيل امتحانات الثالث المتوسط 2021

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء في المدن العراقية إلى تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط لمدة أسبوعين حتى يتم القضاء على أسباب انقطاع الكهرباء وتلاقي المشاكل التي تواجه الطلاب حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات بسهولة.

في سياق متصل أعلن الدكتور علي حميد مخلف الدليمي، وزير التربية العراقي، أن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2021 سوف تظهر في كل المحافظات تباعًا فور الانتهاء من إعداد قوائم أسماء الناجحين من خلال موقع الوزارة، موضحًا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة طلاب الصف السادس للشهادة الابتدائية عبر ببيانات الطالب الشخصية، وكل ما عليكم هو الدخول إلي موقع وزارة التربية العراقية.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19 في العراق إلى إلغاء امتحانات العام الماضي خوفًا من إصابة الطلاب جراء الاختلاط فيما بينهم وزيادة التكدس والزحام في المدارس خلال أداء الامتحانات.

وسجلت نسبة نجاح الطلاب ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة بعد تفعيل نظام التفويج وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال أيام الدراسة.