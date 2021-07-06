شروط دخول البحرين للمقيمين في السعودية 202

كافة التفاصيل حول شروط دخول البحرين للمقيمين في السعودية، حيث أنه من أكثر ما يتم البحث عنه في الأيام الأخيرة هي شروط دخول البحرين للمقيمين في السعودية كورونا، حيث أثر هذا الوباء على جميع الدول، وأصبح يتم وضع بعض الشروط للتنقل من دولة إلى أخرى في ظل الظروف الراهنة، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ووفقاً للقواعد والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومن الدول التي وضعت عدد من الشروط هي دولة البحرين، والتي قامت بالإعلان عن عدد من التدابير المعتمدة للتصدي لهذا الوباء المنتشر، حيث أعلنت عن بعض الشروط اللازمة ليتمكن المقيمين في السعودية من دخول البحرين.

الدخول إلى البحرين للمقيمين في السعودية

قامت الحكومة بدولة البحرين بتوفير العديد من التسهيلات ليتمكن الأشخاص من الدخول والخروج من مملكة البحرين بكل سهولة، حيث يمكن الحصول على التأشيرة بعدد من الخطوات البسيطة ودفع الرسوم المطلوبة، كما قامت بتوفير خدمة استخراج التأشيرة من قبل الكفيل للمقيمين على نفقتهم الخاصة، ويتم السماح بتمديد أو تجديد التأشيرة بكل سهولة أيضاً، ومن الجدير بالذكر أنه يتم كل ذلك عن طريق خطوات إلكترونية، وبدون الذهاب إلى مكاتب العمل الرسمية، وفي الفترة الأخيرة قامت البحرين بوضع العديد من الإجراءات الجديدة الخاصة بالأشخاص القادمين من السعودية إلى البحرين.

شروط دخول البحرين للمقيمين في السعودية كورونا

تم الإعلان من قبل شؤون الطيران المدني في البحرين عن شروط دخول البحرين للمقيمين في السعودية كورونا. وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يجب تقديم شهادة خاصة بإثبات عدم الإصابة بفيروس كورونا، ويحب أن تحتوي على شفرة استجابة سريعة.

ويجب أن يكون الفحص قد تم قبل المغادرة بيومين فقط.

يجب الخضوع لفحص PCR، بعد الوصول، كما يتم الخضوع له مرة أخرى بعد 10 أيام من الوصول. مع العلم أن تكلفة الفحص مرتين حوالي 24 دينار.

يتم استثناء الإلزامي المسافرون من سن 6 سنوات أو أقل من عمل هذا الفحص.

يتم تطبيق الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وفي هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا فإن مملكة البحرين قد حددت فئات معينة لدخول البحرين، ومن هذه الفئات المواطنون البحرينيون، مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، الضيوف المقيمين في البحرين أو الذين يحملون تأشيرة صالحة قبل الصعود إلى الطائرة، والضيوف المؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول.