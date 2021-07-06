متاح موقع فضاء اولياء التلاميذ.. نتائج شهادة التعليم المتوسط الفصل الدراسي الثاني 2021

موقع فضاء اولياء التلاميذ، منذ أن أعلنت وزارة التربية الوطنية ومكتب الديوان الوطني عن اقتراب موعد اعلان النتائج، وتزايدت عمليات البحث لمعرفة رابط موقع قضاء أولياء الطلاب، وعن كيفية التسجيل فيه لاستخراج النتائج من خلاله، ومن الجدير بالذكر والإشادة أن وزارة التربية الوطنية بالجزائر بذلت قصارى جهدها ليمر هذا العام الدراسي بسلام، حيث اتجهت إلى التعليم الإلكتروني بإطلاق العديد من المنصات التعليمية للتعليم عن بعد في ظل استمرار وانتشار فيروس كورونا، ومن خلال التقرير التالي سوف نرصد لكم أهم التفاصيل و أسهل طريقة للاستعلام عن نتيجة الطلاب فور تواجدها على موقع فضاء الأولياء.

موقع فضاء اولياء التلاميذ

قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بإطلاق موقع فضاء اولياء التلاميذ، لتوفير كافة الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد اعلان النتائج، ومع استمرار وانتشار فيروس كورونا الذي يهدد حياة الجميع، وبناء على ذلك فقد دعت الوزارة جميع أولياء الأمور الذين يرغبوا في الاطلاع على نتائج أبنائهم، للإسراع في التسجيل في ها الموقع، وذلك لكي يتمكنوا من معرفة النتيجة فور الاعلان عن ظهورها.

طريقة الاستعلام عن النتائج عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتائج عندما يتم الإعلان عن صدورها بكل سهولة من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ التابع لوزارة التربية الوطنية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

يجب على ولي الأمر أولاً أن يقوم بتسجيل الدخول خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ .

. ثم يقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به، وفي حالة عدم وجود حساب سابق، لابد من انشاء حساب جديد.

بعد ذلك يجب كتابة بيانات الطالب.

تحديد السنة الدراسية والولاية المنتمي لها الطالب.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة إظهار النتيجة كما يمكنه طبع كشف نقاط التلاميذ من خلال نفس الموقع.

ومن الجدير بالذكر أننا الآن بصدد الكشف عن نتائج التعليم المتوسط الذي ينتظره الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر الآن، لذلك يستقبل موقع فضاء اولياء الطلاب الكثير من عمليات التسجيل في الفترة الحالية، للاطلاع على نتائج البيام فور ظهورها.

مؤخرا قامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالاعلان عن قيامها باتاحة موقع فضاء اولياء التلاميذ الرسمي حتي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة من خلال الموقع، وذلك من المنزل خلال الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا بكافة دول العالم وتجنبا لحدوث اي تكدسات او ازدحامات تؤدي لتعريض الطلاب للاصابة بفيروس كورونا.

تزايدت عمليات البحث لمعرفة رابط موقع قضاء أولياء الطلاب، وعن كيفية التسجيل فيه لاستخراج النتائج من خلاله، ومن الجدير بالذكر والإشادة أن وزارة التربية الوطنية بالجزائر بذلت قصارى جهدها ليمر هذا العام الدراسي بسلام، حيث اتجهت إلى التعليم الإلكتروني بإطلاق العديد من المنصات التعليمية للتعليم عن بعد في ظل استمرار وانتشار فيروس كورونا وقد قدمنا لكم أهم التفاصيل و أسهل طريقة للاستعلام عن نتيجة الطلاب.