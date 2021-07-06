الحكيم يبحث مع السفير الاردني تطورات المشهد السياسي في العراق

دوت الخليج - بحث السيد عمار الحكيم رئيس تحالف قوى ألدولة الوطنية خلال استقباله السفير الاردني في بغداد الدكتور منتصر الزعبي العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيزها فضلا عن تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ، مشيرا الى أهمية القمة الثلاثية في بغداد، حيث تمثل عودة العراق لمكانته الإقليمية والدولية.

الحكيم أكد أن القمة تاتي في إطار استعادة العراق لدوره الريادي بأن يكون ساحة التقاء لا ساحة للخلافات والتقاطعات في المنطقة مشيرا إلى طبيعة المشهد السياسي العراقي وتطوراته والإستحقاق الإنتخابي القادم ، عادا اياها مفصلية في تاريخ العراق وحد فاصل بين الإستقرار أو استمرار الوضع على ما هو عليه.

المصدر : المدينة نيوز