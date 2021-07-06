الفيضانات تقتل 3 أشخاص فى جنوب روسيا

جدة - نرمين السيد - قالت النيابة العامة الإقليمية الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - "بسبب سوء الأحوال الجوية، لقى 3 أشخاص مصرعهم بمنطقة توابسى". وأضافت النيابة أنه تم فرض حالة الطوارئ فى توابسى وخمس مناطق أخرى فى إقليم كراسنودار، فيما تستمر الأمطار المصحوبة برياح شديدة فى سوتشى منذ 4 يوليو، ليرتفع منسوب المياه فى عدد من الأنهار إلى مستويات حرجة. يذكر أن الأمطار الغزيرة فى منطقة توابسى تسببت فى غرق 760 منزلاً ومبنى.

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