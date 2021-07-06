العراق: وفد أمنى رفيع يصل إلى قاعدة عين الأسد لتفقد الشريط الحدودى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد ضم الوفد قائد القوات البرية وقائد قوات الحدود ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد القوة الجوية ومدير عمليات الحشد وكبار القادة من جميع الأجهزة الأمنية.

وأوضحت الوكالة، أن "هدف الزيارة هو تفقد القطعات العسكرية وقاعدة عين الأسد والشريط الحدودى، ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية من قبل قطعات عمليات الجزيرة".

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقية كشفت، أمس الإثنين، عن فتح تحقيق فى حادث سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية، دون خسائر تذكر.