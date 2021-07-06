فيديو.. أحمد الطاهرى: سد النهضة يهدد حياة 150 مليون مواطن

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن ما أقدمت عليه إثيوبيا مؤخرًا بإعلان بدء الملء الثانى لسد النهضة، كارثة بكل المقاييس، ويجب على المجتمع الدولى التحرك لوقفها فورًا.





وأضاف الطاهرى، فى تصريحات لـ قناة إكتسرا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن الأمن والسلم الدوليين، أصبحا فى خطر حقيقى بسبب تصرفات إثيوبيا، والتى تتخذها دون مراعاة مصالح دولتى المصب. وأوضح رئيس تحرير روزاليوسف، أن سد النهضة يهدد حياة 150 مليون مواطن، منهم 102 فى مصر فقط، والباقى من أشقائنا فى السودان، وبالتالى فإن الدفاع عن حق مصر والسودان، هو دفاع عن "حق الحياة". ولفت أحمد الطاهرى، إلى أن تلك القرارات التى اتخذتها إثيوبيا، جاءت للتغطية على الفشل الذريع فى الداخل، والأزمات المتكررة التى أصبت تشكل معاناة على الشعب الإثيوبى.

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