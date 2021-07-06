أخبار اليمن : تنبيه هام للمواطنين في مجاري السيول وبطون الأودية

تنبيه هام للمواطنين في مجاري السيول وبطون الأوديةتوقع المركز الوطني الأرصاد طقس صحو إلى غائم جزئياً يتحول إلى غائم خلال فترتي الظهيرة والمساء خلال الـ 24 الساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن الاجواء الصحوة يرافقها هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات (غرب صعدة، حجة، غرب صنعاء وعمران، المحويت، ذمار، ريمة، إب وتعز) وأجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة).

ونبه المركز الوطني الارصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

ولفت إلى أن المناطق الساحلية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً حار تصل درجة الحرارة العظمى من 34 إلى 38 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح في المناطق الساحلية معتدلة السرعة تنشط احياناً على السواحل الشرقية والجنوبية مثيرة للأتربة والرمال.

فيما توقع المركز الوطني بأن يكون الطقس في المناطق الصحراوية صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة نهارا والدرجة العظمى بين 39 إلى 44 درجة مئوية.

وأوضح أن الرياح في المناطق الصحراوية معتدلة السرعة تنشط أحياناً أثناء النهار مثيرة للأتربة والرمال على الأجزاء الشمالية من المناطق الصحراوية.

وفي أرخبيل سقطرى توقع المركز بأن يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية وأقصى سرعة لها 33 عقدة تعمل على اضطراب البحر ارتفاع الموج.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز الوطني الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

