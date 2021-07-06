مسلحون يخطفون 150 تلميذا فـي نيجيريا

باوتشي (نيجيريا) ـ رويترز: قالت أم وموظف إداري إن نحو 150 طفلا فقدوا بعدما هاجم مسلحون مدرسة في ولاية كادونا شمال غرب نيجيريا. وقالت الشرطة إن مسلحين هاجموا مدرسة بيثيل بابتيست الثانوية جنوب ولاية كادونا خلال الليل بعد أن قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي. وجاء في بيان للشرطة “تغلبوا على حراس الأمن في المدرسة واقتحموا مهجع التلاميذ حيث خطفوا عددا غير محدد منهم واقتادوهم إلى الغابة”. وأضاف البيان أنه جرى إنقاذ 26 شخصا بينهم معلمة. وقال القس جون هاياب وهو من مؤسسي المدرسة إن نحو 25 تلميذا تمكنوا من الهرب بينما لا يزال باقي التلاميذ في عداد المفقودين.

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