وزارة التربية والتعليم تفتح رابط تنسيق الثانوية العامة لخريجي الإعدادية بداية من غداً 2021/07/07

بداية من غداً الأربعاء 2021/07/07 تبدأ وزارة التربية والتعليم في تفعيل رابط تنسيق الثانوية العامة والثانوي الفني، أمام الطلبة والطالبات الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الماضي 2021/2020، تأتي هذه الخطوة الهامة في أطار سعي وزارة التربية والتعليم الصرية إلي التحول الرقمي في كافة مراحل التعليم، وميكنة كل مراحل التعليم بداية من التسجيل للكي جي حتى التسجيل الإلكتروني للجامعات والمعاهد العليا، بعد أن أقامة وزارة التربية والتعليم البنية التكنولوجية التي تمكنها من تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية لتطوير كافة مدخلات التعليم، وفيما يلي رابط التسجيل الإلكتروني وطريقة التقديم.

الدخول إلي رابط tansiksec.emis.gov.eg .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ” الاسم، الرقم القومي، المحافظة”

تحديد المرحلة الثانوية ” ثانوي عام، ثانوي فني”.

في حال تم اختيار الثانوي الفني قم بتحديد نظام الثانوية الفنية ” نظام الثلاث سنوات، نظام الخمس سنوات”.

ثم حدد الشعبة العلمية الفنية ” شعبة الزراعة، الصنايع، التجاري”.

تسجيل المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.

الضغط على أيقونة سجل الآن ثم أحفظ الطلب.

رابط تنسيق الثانوية العامة الإلكترونيموعد التقديم الإلكتروني للثانوية العامة

يبدأ التقديم من يوم الأربعاء 2021/07/07 الموافق 1442/11/27 هجري، عبر الرابط السابق ذكره ولم تحدد وزارة التربية والتعليم موعد نهاية فترة التقديم حتى الآن، وسنوافيكم بها فور إعلان الوزارة عنها.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أرسلت وزارة التربية خطاباً معمماً إلي مديري إدارات التعليم العام والتعليم الفني، بالتواصل مع مديري إدارات الإحصاء بالمديرية من أجل استلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم، ليتمكنوا من الدخول على نظام التنسيق الإلكتروني، يأتي ذالك في أطار سعي وزارة التربية والتعليم للتيسير على الطلاب، في كافة مراحل التعليم المختلفة.

رابط تنسيق الثانوية العامة 2022/2021

في أطار سعي وزارة التربية والتعليم المصرية إلي جعل كافة الإجراءات التي تتم تكون بصورة إلكترونية، نبهت على كافة مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بالتيسير والتسهيل على الطلاب ونبهت على التالي.