ارتفاع قتلى تحطم الطائرة الفلبينية إلى 53 شخصا

جدة - نرمين السيد - قال قائد الجيش الفلبينى، الجنرال سيريليتو سوبيجانا، إن أحد الجنود توفى متأثرا بالجراح التى آلمت به فى الحادث، ليرتفع عدد الجنود ضحايا الحادث إلى 50 جنديا، بينما حصيلة الضحايا المدنيين لا تزال ثلاثة قتلى، مضيفا أن بعض المصابين حالتهم حرجة، ومن المقرر نقل أربعة منهم إلى مستشفيات مدينة دافاو.

وكانت السلطات العسكرية الفلبينية أعلنت فى وقت سابق، عن تحطم طائرة عسكرية جنوب البلاد، موضحة أنها تحطمت أثناء محاولتها الهبوط فى جزيرة جولو فى إقليم سولو.