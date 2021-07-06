رابط الكلية التقنية بجازان القبول والتسجيل 1443 يعتبر من الروابط التي يبحث عنها خريجي الثانوية العامة حتى يتمكنوا من الالتحاق بالكلية التقنية بجازان، لأنها من الكليات التي تقدم الدراسة بالطريقة العلمية الحديثة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على هذه الكلية وشروط القبول وكيفية التسجيل فيها.

الكلية التقنية بجازان

تعد من الكليات التي تم افتتاحها عام 1423 في جيزان، وبدأت بثلاث تخصصات فقط ثم تطورت وأصبحت تحوي الكثير من التخصصات.

وهناك أقسام متنوعة للدراسة في هذه الكلية، وتضم عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والإداريين، و يقبل الطلب من خريجي الثانوية العامة على الالتحاق بها.

شروط القبول في الكلية التقنية بجازان

تضع الكلية التقنية بجازان مجموعة من الشروط حتى يتمكن الطلاب من الانضمام إليها، ومن أهم الشروط:

هي أن يكون الطالب يملك الجنسية السعودية أو من أم سعودية.

الطالب يكون من خريجي مرحلة الثانوية العامة خلال الأعوام الخمس الماضية.

يكون قد اجتاز اختبار القدرات العامة بجدارة.

يكون قد أكمل الاختبار التحصيلي الذي يضعه المركز الوطني للقياس والتقويم.

يتم التوقيع على الإقرار الذي ينظم الطالب جميع الشروط والنظم التي تتبعها الكلية.

يقوم بتسديد مبلغ من المال 200 ريال سعودي في مقابل أن يسجل في برنامج الكلية.

رابط الكلية التقنية بجازان القبول والتسجيل 1443

حتى يتمكن الطلاب من التسجيل في الكلية التقنية بجازان يمكنهم أن يتبعوا وهذه الخطوات: