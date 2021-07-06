إيران: تفكيك خلية إرهابية تحصل على توجيهات من الخارج

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، قال بيان للأمن الداخلى: إن "خلية مخربة كانت قد بادرت للتخطيط والتآمر المسلح داخل البلاد بهدف ضرب الأمن العام، إلا أن قوى الأمن الداخلى، ومن خلال عمليات الرصد والسيطرة الاستخبارية، تمكنت من كشف واعتقال العناصر الرئيسية لهذه الخلية فى محافظات البلاد الجنوبية".

وأضاف البيان، أنه "اتضح فى ضوء التحقيقات الفنية اللازمة أن هذه الخلية تابعة لمجموعة إرهابية متواجدة خارج البلاد ويتم دعمها وتوجيهها من قبلها"، مختتمًا بأنه سيتم لاحقاً الإعلان عن نتائج التحقيقات.