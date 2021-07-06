طاجيكستان تحشد 20 ألف جندى على الحدود مع أفغانستان

جدة - نرمين السيد - حشدت جمهورية طاجيكستان نحو 20 ألف جندى احتياط على حدودها، التى يزيد طولها على 900 كيلومتر مع أفغانستان، لحمايتها من تسلل العناصر الأفغانية، وذلك على خلفية فرار أكثر من ألف جندى أفغانى عبر الحدود إلى الجمهورية السوفيتية السابقة، صباح أمس الإثنين.





وبحسب التقارير، أصدر الرئيس إمام على رحمن، قراره بذلك بعد فرار أكثر من ألف جندى أفغانى عبر الحدود إلى الجمهورية السوفيتية السابقة، خوفاً من عناصر طالبان، حيث مثل الفارون أكبر عدد من الأفغان الذين فروا خلال يوم واحد إلى طاجيكستان، خوفاً على حياتهم. وقالت قوات حرس الحدود الطاجيكية، إنها "سمحت للفارين بدخول البلاد، كعلامة على العلاقات الجيدة بين الدولتين الجارتين". وكان أفراد من القوات الحكومية الأفغانية قد فروا خلال الأيام السابقة إلى الحدود المخاورة، خوفا من انتقام طالبان فى إقليم بدخشان، شمال شرق أفغانستان.

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