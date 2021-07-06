الأردن.. تحديد موعد جلسة الحسم في قضية "الفتنة"

أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، أن النطق بالحكم في القضية التي باتت معروفة بـ"الفتنة"، سيكون في جلسة الاثنين المقبل.

وجاء قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان. ويحاكم في القضية المعروفة بـ"الفتنة"، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد. وفي يونيو الماضي، وجهت محكمة أمن الدولة لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة. وشملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة".

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