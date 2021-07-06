أخبار اليمن : ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوىارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع، حيث أدى تراجع الدولار إلى خفض تكلفة السبائك لحاملي العملات الأخرى، بينما انتظر المستثمرون دقائق من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتوضيح السياسة النقدية.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى ‪1798.46‬ دولارًا للأونصة اعتبارًا من 03:15 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 17 يونيو.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 في المائة إلى 1798.10 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار 0.1 في المائة مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى في 3 أشهر سجله الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 في المائة إلى 26.58 دولارًا للأونصة، وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى ‪2821.85‬ دولارًا، فيما ارتفع البلاتين 1 في المائة إلى ‪1108.52‬ دولارًا.