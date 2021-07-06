نتائج الصف التاسع والثامن الإمارات 2021 اليوم عبر موقع وزارة التربية الإماراتية

نتابع معكم تفاصيل نتائج التاسع بالإمارات حيث تظهر اليوم نتيجة كلا من الصف الثامن والتاسع اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 عبر موقع وزارة التربية الإماراتية، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب فور الإعلان عن صدورها إلكترونيا، وقد اعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي علي تويتر عن مواعيد صدور نتائج الطلاب في مختلف الصفوف من الصف الثاني عشر وحتي الصف الاول الابتدائي، فسيتم إعلان نتائج جميع طلاب الإمارات العربية المتحدة خلال الاسبوع الجاري، تابعونا لمعرفة تفاصيل الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط والثاني المتوسط.

نتائج الصف التاسع بالإمارات 2021

يترقب طلاب الصف التاسع إعلان نتائجهم بفارغ الصبر، ويتم إعلان نتائج الثامن والتاسع اليوم بعد انتهاء وزارة التربية الإماراتية من إعلان نتائج الطلاب بالصفوف الثاني عشر والحادي عشر والعاشر الثانوي، وبعد إعلان نتائج الطلاب اليوم تستكمل وزارة التربية رفع درجات الطلاب بباقي الصفوف التعليمية، وقد خصصت الوزارة موقعها الرسمي لمعرفة نتائج الطلاب إلكترونيا دون الحاجة إلي التوجه إلي المدرسة أو الإدارة توفيرا علي الطلاب واولياء الامور وتسهيلا عليهم وعلي العاملين في القطاع التعليمي.

ساعات قليلة وتظهر نتائج الصف التاسع والصف الثامن بالإمارات العربية المتحدة، وقد أكد عبدالله بن زايد فيما يخص نتائج الطلاب بكافة لصفوف :

أبارك لأبنائنا الأوائل والمتفوقين وأولياء أمورهم إنجازهم و تميزهم الدراسي الذي جاء نتيجة الاجتهاد والمثابرة وتعاون الأسر مع المؤسسات التعليمية خلال هذه الفترة الاستثنائية، وأتمنى لهم المزيد من التفوق و النجاح في مسيرتهم الدراسية وحياتهم العملية.

قم بالدخول علي موقع وزارة التربية الإماراتية. قم بتسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لها. قم بالتوجه إلي رابط عرض النتيجة لمعرفة درجات الطالب.

الاستعلام عن نتيجة التاسع والثامن

والجدير بالذكر أن وزارة التربية قد أعلنت عن امكانية طباعة شهادة درجات الطالب من البيت أو من اي مكتبة خارجية، مؤكدة عدم تسليم او طباعة الشهادات في المدارس.

الصف الثامن والتاسع يوم الثلاثاء 6 يوليو.

الصف السابع والسادس والخامس والرابع 7 يوليو.

الصف الثالث والثاني والاول 8 يوليو.

موعد نتائج الطلاب

وكانت اول النتائج في الظهور هي نتائج الصف الثاني عشر الثانوي، وتم إعلان اسماء الاوائل علي الثاني عشر بكافة الشعب وبارك لهم الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم شخصيا عبر حسابه الرسمي علي تويتر، متمنيا لهم دوام التفوق، ونحن الآن في انتظار إعلان نتائج باقي الطلاب بداية من الصف التاسع المتوسط.

وقد انتهي طلاب الصف الثامن والتاسع من اختبارات الفصل الدراسي الثالث في يونيو الماضي، وقام العاملون بالقطاع التعليمي المختصون بتصحيح اجابات الطلاب ورصد الدرجات وحاليا يتم الاستعداد لرفعها إلكترونيا خلال الساعات القليلة القادمة.