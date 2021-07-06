لافروف: ندعم موقف بلدان آسيان من قضية ميانمار

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تدعم موقف بلدان آسيان من التسوية في ميانمار، ولا تقبل أي تدخل خارجي وفرض عقوبات لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة في هذا البلد.

وأشار الوزير الروسي إلى أن عددا من وسائل الإعلام تشوه "مواقف روسيا وأصدقائنا من بلدان آسيان من الوضع في ميانمار".

وقال لافروف في حديثه لصحيفة "راكيات ميرديكا" الإندونيسية: "تتمتع قيادة آسيان على مسار ميانمار بدعم غير مشروط من جانب روسيا. وتتفق بنود "التوافق المتكون من 5 نقاط" الذي تم اتخاذه بفضل الجهود الجماعية للشركاء في إطار آسيان مع الموقف الروسي. ونوافق بالكامل على البنود حول ضرورة وقف العنف وضبط النفس من جانب كل الأطراف المتنازعة وإطلاق حوار من أجل استقرار الوضع وتحقيق السلام المدني".

وأكد أيضا أن مواقف روسيا وآسيان متفقة أيضا في عدم قبول أي عقوبات أحادية الجانب وخطاب التهديدات ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية لميانمار.

وأوضح: "نتمسك بالموقف المشترك من الطابع المدمر لمثل هذه السياسة التي تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب في المجتمع وتفاقم التناقضات الداخلية. ونقف موقفا سلبيا من المحاولات الملحة لعدد من بلدان العالم لاستخدام المساحات الدولية بما فيها الأمم المتحدة لزيادة المواجهة في مناقشة قضية ميانمار".