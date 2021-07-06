الموجة الخامسة لكورونا تصل إسبانيا

جدة - نرمين السيد - أكد عالم الأوبئة والمدير السابق لمنظمة الصحة العالمية دانييل لوبيز أكونيا، أن الموجة الخامسة من فيروس كورونا وصلت بالفعل إلى إسبانيا، معتبرا إن متغير دلتا يعتبر السبب الاول فى انتشار الفيروس.





قال عالم الأوبئة فى مقابلة مع راديو إسكوادى Euskadi، إن هناك "انتقال همجى للمجتمع" بين الشباب، الذين يتفاعلون أكثر من غيرهم دون حماية أنفسهم، مؤكدا على ضرورة إغلاق الحياة الليلية، حيث يجب القضاء على احتمال اشتداد هذه العدوى. أوضح لوبيز أكونيا أن هناك إحساسًا مقلقًا بـ "الأمن الزائف" وأنه على الرغم من أن المصابين لا تظهر عليهم أعراض، فإن انتقال العدوى يزيد من فرص ظهور "المتغيرات التى تفلت من اللقاحات". بالإضافة إلى ذلك، حذر من أنه على الرغم من أن العديد من الشباب لا تظهر عليهم أعراض، "فإن هذا لا يعنى أنه لا يمكن دخولهم إلى المستشفى وحتى خطر الموت".

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