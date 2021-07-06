رابط تقديم وظائف الحرس الوطني”رجال،نساء” على بند التشغيل والصيانة عبر ساعد أعرف ألية التسجيل

رابط تقديم وظائف الحرس الوطني السعودي، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها اليوم من قبل الرجال والنساء الراغبين في الالتحاق بفرصة عمل متميزة، في وزارة من أهم وزارات الدولة السعودية فالعمل في الحرس الملكي السعودي، أو في وزارة الحرس الوطني من أمال الشباب الباحثين عن العمل، نظراً للمميزات الكبيرة التي يحصل عليها منتسبي تلك الوزارات السيادية من مرتبات مرتفعة، وتأمين صحي لهم ولعائلاتهم في كبرى مستشفيات الوزارة المنتشرة في أرجاء المملكة، وجاء إعلان الوزارة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الفنية على بند الصيانة والتشغيل، ليكون بارقة الأمل للشباب الباحث عن العمل.

التسجيل في برنامج ساعد لحملة الثانوية فأدنى

حددت وزارة الحرس الوطني من ضمن شروط التسجيل في بعض الوظائف المعلن عنها أن يكون المتقدم مسجل بياناته عبر برنامج ساعد، من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية للبرنامج وتسجيل بياناته بصورة صحيحة ليتمكن البرنامج من مساعدته للحصول على الوظيفة المناسبة لمؤهله العلمي وفيما يلي ألية التسجيل على برنامج ساعد.

رابط تقديم وظائف الحرس الوطني

كل من يجد نفسه مؤهل للعمل في الوظائف التي سنعرضها عليكم داخل المقال، وتنطبق عليه شروط التسجيل عليه الدخول إلي البوابة الإلكترونية للحرس الوطني وتسجيل بياناته بدقة في المواعيد المحددة من قبل لجنة القبول، وفيما يلي موعد التقديم.

موعد التسجيل في وظائف الحرس الوطني

يبدأ التسجيل على الوظائف بداية من يوم الأحد الموافق 1442/12/01، حتى يوم الخميس الموافق 1442/12/05.

رابط تقديم وظائف الحرس الوطني للتسجيل على الوظائف التالية

مهندس مدني : المؤهل المطلوب بكالوريوس هندسة مدنية خبر سنتين فأكثر التقديم مفتوح للرجال والنساء.

فني إلكترونيات : دبلوم صناعة تحكم خبرة في مجال العمل على الأقل سنتين ويفضل أكثر التقديم للرجال فقط.

فني ميكانيا “مولدات كهربائية : المؤهل دبلوم القوى الكهربائية خبرة سنتين على الأقل التقديم للرجال فقط.

فني ميكانيكا “مشغل مولدات” : دبلوم تقنية كهربائية وقوى كهربائية الخبرة المطلوبة سنتين الوظائف للرجال.

عامل : الشهادة الابتدائية : لا يشترط وجود خبرة للتقديم والوظائف المطلوبة للرجال فقط.

الدخول على البوابة الإلكترونية للحرس الوطني. تسجيل البيانات المطلوبة “الاسم، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد”. الضغط على الموافقة على الشروط. تحديد الوظيفة المناسبة للمؤهل والخبرة التي تناسبك. تسجيل الطلب وإرساله والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة بعد القبول.

المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية والمنشأ.

الحصول على المؤهل المناسب للتقديم على الوظيفة الراغب فيها.

أن يكون المتقدم لائق طبياً ولا يعاني من أي أمراض مزمنة تعيقه عن تقديم مهام عمله.

طريقة التسجيل على رابط وظائف الحرس الوطنيشروط التسجيل على الوظائف