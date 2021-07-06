تعرف علي قرارات وزارة الداخلية في المملكة تجاة مخالفة أنظمة الحج والعمرة ١٤٤٢

قررت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية وضع مبلغ وقدرة عشرة آلاف ريال وذلك غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر بدءاً من يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر يوليو ٢٠٢١م .

القرارات التي إتخذتها وزارة الداخلية :-

حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم مخالفة كل من يتم ضبطة والمساك بة محاولاً الوصول إلى المسجد الحرام .

والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة مبيت الحجاج في منى ومنطقة مبني الجمرات في مزدلفة وجبل عرفات.

بدون تصريح من وزارة الحج والعمرة وأتباع الإجراءات السابقة الذكر في التسجيل بدءًا من يوم الإثنين وحتى.

نهاية اليوم الـثالث عشر من شهر ذي الحجة١٤٤٢ وذلك يوم نهاية المناسك بجميع مراحلها.

ابتداءا من المبيت في مسجد الخيف بمنطقة مني وحتي الوقوف بجبل عرفات بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.

قرار في حالة تكرار المخالفة :-

وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة للشخص القائم بها .

وقد أوضحت وزارة الداخلية السعودية أن هذا الإجراء يأتي بناء على الأحكام والعقـوبات الخاصة التي وضعتها المملكة العربية السعودية.

بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهـة فيروس كورونا المستجد والتي.

تسعي المملكة العربية السعودية في سلامة حجاج بيت الله الحرام والمحافظة عليهم ولضمان.

الالتزام بتطبيق الإجراءات المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤٢هـ دون أي أضرار بسلامة الحجاج .

وأهابت وزارة الداخلية لكلا من المواطنين والمقيمين كافة علي حد سواء الالتزام بالتعليمات الخاصة.

بموسم حج هذا العام من حيث التباعد وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر مؤكدة على أنة في الوقت ذاته رجال الأمن.

سوف يباشرون جميع مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة في منطقة مكة المكرمة.

لمنع وضبط المخالفات التي يرتكبها كل من يخالف هذآ القرار وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين من مواطنين أو مقيمين .

وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

فمن المقرر علي الجميع الالتزام بالشروط والواجبات حتي يتثني ظهور الموسم بشكل مناسب للموسم الجديد من الحج والعمرة.