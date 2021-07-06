لبنان يسجل 46 إصابة جديدة بمتحور دلتا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة - فى تقريرها اليومى - إلى تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 75 حالة لمقيمين و26 حالة لوافدين، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 545 ألفًا و671 حالة، فضلًا عن تسجيل حالتى وفاة بالفيروس، ليرتفع الإجمالى إلى 7863 حالة.

ولم تعلن وزارة الصحة العامة اللبنانية حصرا بالعدد التراكمى للإصابات بالمتحور سريع الانتشار منذ ظهوره وحتى اليوم.